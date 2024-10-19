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16:58, 19 октября 2024

Грузинский активист подвергся нападению в Тбилиси

Бадри Окуджава после инцидента. 19 октября 2024 года. Кадр видео со страницы Бадри Окуджавы в Facebook (деятельность компании Meta, которая владеет Facebook, запрещена в России) https://www.facebook.com/badri.okujava1/videos/1036904101567020

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Группа людей избила и облила краской в Тбилиси сотрудника "Лаборатории исследований советского прошлого" Бадри Окуджаву. Нападение совершено по политическим мотивам, заявил коллега избитого.

Нападение на исследователя "Лаборатории исследований советского прошлого" Бадри Окуджаву произошло в тбилисском районе Ваке, на пересечении улиц Мачавариани и Барнова, сообщил изданию "ИнтерпрессНьюс" менеджер проектов организации Георгий Канделаки.

"На него напали неизвестные. Около 7-10 человек. Облили краской, избили и ушли. Бадри одновременно является и активистом. Вне всякого сомнения, это произошло по политическим мотивам", - цитирует сегодня Георгия Канделаки издание.

Инцидент произошел сегодня днем, когда Окуджава шел на работу. Он сообщил о произошедшем в полицию, пишет "Новости Грузии".

Бадри Окуджава опубликовал сегодня на своей странице в Facebook* видео, записанное в режиме селфи. На кадрах видно, что его лицо и одежда забрызганы краской.

Напомним, организация "Лаборатория исследования советского прошлого" (SovLab, Soviet Past Research Laboratory) в январе заявила о препятствиях для работы с архивными документами, которые находятся в ведении спецслужб и силовых структур. По словам представителей организации, доступ к архивам бывшего КГБ ограничен без законных оснований.

В июле 2023 года "Лаборатория исследования советского прошлого" провела в Тбилиси акцию памяти жертв советского политического террора.

Члены организации также участвовали в поисках могилы зампредседателя парламента Первой республики Александра Ломтатидзе, останки которого были перезахоронены в Тбилиси в 2023 году.

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Автор: "Кавказский узел"

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