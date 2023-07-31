Участники акции в Тбилиси почтили память жертв сталинских репрессий

31 июля 2023, 05:19

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В Тбилиси прошла акция памяти жертв сталинских репрессий, организованная "Лабораторией исследования советского прошлого". Ее участники зачитали имена жертв репрессий.

30 июля в Тбилиси прошла акция памяти жертв советского политического террора, которую организовала правозащитная организация "Лаборатория исследования советского прошлого" (SovLab, Soviet Past Research Laboratory). Участие в ней приняли историки и активисты, пишет "Сова".

Акция прошла по адресу: улица Ингороква, дом 22, где ранее располагалась ЧК Грузинской ССР.

Акция была посвящена памяти граждан, которые подверглись преследованиям и притеснениям. Основной фокус был сделан на судьбы поэтов и писателей, которые были сосланы или расстреляны. Активисты зачитали их имена. В базе данных "Списки Сталина" в общем упоминаются 3616 лиц, осужденных в годы террора.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 21 июля грузинская неправительственная организация "Институт развития свободы информации" презентовал сайт "Сталинские списки", в который внесены данные о жертвах репрессий 30-х годов XX века.

Члены правозащитной организации "Лаборатория исследования советского прошлого" заявили о возрождении культа Иосифа Сталина в Грузии. В сентябре 2022 года они сообщили, что "за последние годы в Грузии установлено 11 памятников диктатору, ответственному за смерть миллионов людей". По словам руководителя организации, в родном городе Сталина Гори функционирует его музей, а главный проспект города назван его именем.

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