Омбудсмен потребовал расследовать изъятие документов у избирателей в Грузии

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Силовикам следует возбудить уголовное дело о давлении на избирателей перед выборами в парламент, заявил омбудсмен Грузии в связи с информацией об изъятии у людей удостоверений личности. Сторонники правящей партии предлагают простым избирателям деньги за удостоверения личности, а от чиновников требуют голосовать за нужных кандидатов, сообщили оппозиционеры.

Как писал "Кавказский узел", перед выборами у постояльцев и сотрудников дома престарелых в Цнори забрали удостоверения личности, сообщила 17 октября представитель оппозиции. С требованием сдать документы накануне парламентских выборов столкнулись и сотрудники клининговой службы в Рустави. Неправительственные организации, которые ведут мониторинг предвыборной кампании, призвали власти Грузии расследовать изъятие документов у избирателей.

На 26 октября намечено голосование на выборах депутатов парламента Грузии. В Центризбирком поступили списки 19 партий и объединений. Правящая партия "Грузинская мечта" представила список из 170 имен, рассчитывая получить на парламентских выборах "супербольшинство". Выборы будут иметь ряд особенностей и новшеств в связи с поправками в Избирательный кодекс, говорится в справке "Кавказского узла" "Парламентские выборы в Грузии".

Народный защитник Грузии Леван Иоселиани отреагировал на сообщения о лишении граждан удостоверений личности, призвав правоохранительные органы начать расследование.

"В последние дни, по сообщениям СМИ, социальных сетей, а также информации, распространяемой различными наблюдательными организациями, становится известно, что неизвестные лица лишают избирателей удостоверений личности граждан Грузии путем угроз, запугивания, насилия и/или других незаконных средств. Народный защитник Грузии напоминает общественности, что воспрепятствование осуществлению волеизъявления на выборах, в том числе путем обмана, насилия или использования служебного статуса, является уголовным преступлением", - говорится в заявлении Иоселиани, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Кроме того, омбудсмен выразил готовность оказать содействие любому гражданину, лишенному удостоверения личности при таких обстоятельствах. "В подобных случаях просим обращаться к нам по горячей линии - 1481", - говорится в сообщении.

Председатель представительства платформы "Единство - Национальное движение" в Зугдиди Анна Цитлидзе сегодня на брифинге заявила о фактах подкупа граждан на выборах.

«Государственная система занимается изъятием как можно большего количества удостоверений личности у граждан Грузии. Среди них [Цитлидзе назвала имена двух мужчин. – Прим. "Кавказского узла"]. Эти люди в селе Барамия, где живут вынужденные переселенцы, предлагают от 200 лари (приблизительно 74 доллара США) до 500 лари (приблизительно 185 долларов США) за одно удостоверение личности. Ни на один из этих фактов ни Генеральная прокуратура, ни МВД не отреагировали", - сказала Анна Цитлидзе в прямом эфире ТВ "Формула", который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Один из лидеров партии «Гахария за Грузию» Натия Мезвришвили заявил в телеэфире "Мтавари архи", что сторонники правящей партии оказывают давление на государственных чиновников, чтобы те проголосовали за них и членов их семей.

"Чиновникам сообщается о фиксированном времени, когда они должны явиться на избирательный участок. Мы расшифровали схему на примере Мцхета-Мтианети, Аджарии и Кахетии, продолжаем представлять эти схемы и показывать вам перед выборами. Есть так называемые делегаты "Мечты", фактически коррумпированные феодалы", - сказал Мезвришвили, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Люди, работающие на различных рынках, также оказались в числе тех, кто столкнулся с требованием сдать удостоверение личности, сообщил телеканал со ссылкой на конфиденциальный источник.

Согласно телесюжету, работники рынков отказались предоставлять информацию журналистам. Поэтому в рамках эксперимента сотрудник телеканала представился руководителем организации правящей партии. В результате выяснилось, что администрация рынка и сотрудники офиса «Грузинской мечты» в одном из районов Тбилиси забрали у работников рынка удостоверения личности и заявили, что вернут их только в том случае, если те проголосуют за "Грузинскую мечту".

"Кавказский узел" публикует материалы о подготовке к выборам на странице "Выборы в Грузии-2024".

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