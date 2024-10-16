Приостановлено членство Грузии в "Партнерстве открытого правительства"

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"Партнерство открытого правительства", которое призывало Грузию отменить закон "О прозрачности иностранного влияния", проинформировало страну о приостановке членства.

Как писал "Кавказский узел", отношения стран Запада и Грузии стали ухудшаться после того, как власти Грузии приняли так называемый закон об иноагентах. Евросоюз приостановил процесс вступления страны в объединение, а также заморозил 30 миллионов евро, выделенных для поддержки военных.

Членство Грузии в «Партнерстве открытого правительства» (OGP) приостановлено, сообщило сегодня ""Интерпрессньюс" со ссылкой на администрацию правительства Грузии. По информации администрации, уведомление о приостановке членства в «Партнерстве открытого правительство» правительство получило сегодня, говорится в публикации

На сайте "Партнерства открытого правительства" к 16.25 мск не содержится информации о приостановке членства Грузии.

На фоне принятия в Грузии закона "О прозрачности иностранного влияния" партнерство предупреждало, что "продолжающееся игнорирование ценностей и принципов OGP также может закончиться прекращением членства в Партнерстве", указано в сообщении на сайте организации от 7 мая.

"Партнерство открытого правительства" - инициатива, основанная в 2011 году президентами США и Бразилии, целью которой является повышение прозрачности правительств и ветвей власти. Грузия присоединилась к инициативе в 2011 году. В 2018 году Грузия провела 5-й Глобальный саммит OGP в Тбилиси, далее на три года стала членом Руководящего комитета, сообщило сегодня агентство "Новости Грузия".

"Кавказский узел" также писал, что парламентская предвыборная кампания в Грузии переросла в референдум по определению внешнеполитического курса страны - от результатов зависит, продолжит Грузия евроинтеграцию или пойдет на сближение с Россией. На этом фоне участники кампании ведут себя пассивно, указали грузинские аналитики.

Правящая партия Грузии "Грузинская мечта", утратив поддержку части избирателей, прибегает к популистским лозунгам, а оппозиция пока не противопоставила ей четких программных планов, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи. Очередные парламентские выборы в Грузии, которые пройдут 26 октября, будут иметь ряд особенностей и новшеств в связи с поправками в Избирательный кодекс, говорится в справке "Кавказского узла" "Парламентские выборы в Грузии". "Кавказский узел" публикует материалы о подготовке к выборам на странице "Выборы в Грузии-2024".

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