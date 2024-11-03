Омбудсмен Грузии скептически оценил заявления о массовых фальсификациях на выборах

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Народный защитник Грузии Леван Иоселиани усомнился, что на парламентских выборах были массовые фальсификации, однако признал, что множество нарушения все же было. При этом он отказался оценивать легитимность выборов, заявив, что это не в его компетенции.

Как писал "Кавказский узел", выборы в парламент Грузии прошли 26 октября. Оппозиционеры отказались признавать итоги выборов и заявили, что будут бойкотировать работу парламента. Отказалась признать итоги выборов и президент Саломе Зурабишвили.

Омбудсмен Грузии Леван Иоселиани скептически отнесся к заявлениям оппозиции о массовой фальсификации итогов парламентских выборов. "Я не верю в то, что все произошло так, что в этой стране никто ничего не слышал", - приводят его слова 2 ноября "Новости-Грузия".

В частности, он назвал абсурдными заявления о "каруселях" с участием 350 тысяч человек. "Даже если так было, чтобы проехаться по разным районам, необходимо около 30 тысяч маршруток или более 10 тысяч автобусов", - посчитал Иоселиани.

Также он заявил, что не может поверить в заявления об изъятии удостоверений личности у более чем 100 тысяч человек. По словам Иоселиани, к нему по данному поводу пока не обратился ни один из предполагаемых пострадавших.

При этом омбудсмен признал, что в день выборов было множество нарушений, некоторые из которых содержат признаки уголовных преступлений. Он сослался на заявление ОБСЕ/БДИПЧ.

Наблюдатели от ОБСЕ после выборов заявили, что голосование в целом было хорошо организовано, но перед днем выборов царила напряженная и давящая обстановка. Кроме того, они отметили несколько случаев запугивания и процедурных несоответствий.

По словам Иоселиани, на все вопросы, которые задали международные наблюдатели, есть ответы. "У нас есть ответы для всех заинтересованных сторон", - заявил он, призвав президента Грузии Саломе Зурабишвили и оппозицию сообщать ему обо всех подтвержденных фактах нарушений.

Также омбудсмен заявил, что в целом оценка легитимности проведенных выборов не входит в его компетенцию. Ранее никто из народных защитников, по его словам, не давал таких оценок, так как это не соответствует мандату омбудсмена. Он обвинил тех, кто ожидает от него такой оценки, в некомпетентности или намерении дискредитировать институт народного защитника.

На заявление Иоселиани отреагировал Георгий Бурджанадзе, который был заместителем бывшего омбудсмена Нино Ломджария. По его словам, у народного защитника есть полномочия оспорить конституционность выборов, а Иоселиани, вероятно, демонстрирует некомпетентность, сообщает "Грузия-онлайн".

Напомним, заседание парламента по Конституции в 10-дневный срок после официального опубликования результатов должен назначить президент Грузии, таким образом признав результаты выборов, но "Грузинская мечта" намерена созвать сессию без решения Зурабишвили.

"Ряд депутатов (в основном – представители профильных комитетов иностранных дел) западных стран подписали совместное заявление о непризнании грузинских выборов. В СМИ это трактовалось как непризнание результатов выборов странами, но это не так – это всего лишь депутаты, хотя и задается определенный тон", - прокомментировал ситуацию с признанием выборов в Грузии автор блога "Политическая география Южного Кавказа" на "Кавказском узле" в своей публикации "Насколько честными были выборы в Грузии?" Комментируют выборы также блогеры из Баку, Еревана и Цхинвала.

Жители Грузии, не согласные с результатами выборов, 28 октября вышли на акцию протеста в центре Тбилиси и перекрыли проспект Руставели. Участники акции оппозиции в центре Тбилиси потребовали провести новые выборы под эгидой международной избирательной ассоциации.

Выборы 2024 года имели ряд особенностей и новшеств в связи с поправками в Избирательный кодекс, говорится в справке "Кавказского узла" "Парламентские выборы в Грузии". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии". Материалы о парламентских выборах "Кавказский узел" публикует на странице "Выборы в Грузии-2024".

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