Грузинские политологи оценили перспективы работы нового парламента

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Заседание парламента по Конституции должен назначить президент Грузии, таким образом признав результаты выборов, но "Грузинская мечта" намерена созвать сессию без решения Зурабишвили.

Как писал "Кавказский узел", 28 октября грузинская оппозиция на митинге в Тбилиси потребовала от властей Грузии предоставить избирательные списки и заявила о нежелании вступать в переговоры с правящей партией "Грузинская мечта" по любым вопросам кроме проведения новых выборов. После этого Центральная избирательная комиссия Грузии приступила к пересчету голосов избирателей на пяти случайно выбранных участках в каждом избирательном округе, чтобы перепроверить результаты голосования. Мониторинговая миссия "Мой голос" потребовала аннулировать результаты голосования на 246 избирательных участках, а "Ассоциация молодых юристов" – на 2263 участках, где использовались электронные технологии.

Автор блога "Политическая география Южного Кавказа" на "Кавказском узле", указал, что акция протеста оппозиции была необходима, но не сыграла важной роли. Митинг состоялся лишь через два дня после выборов, "причем организатором его выступила Саломе Зурабишвили, объявившая о непризнании выборов, "иначе это будет означать признание победы России в Грузии"". "Акция протеста состоялась - не могла не состояться. Было бы очень странно, если бы оппозиция объявила о воровстве выборов, а акцию протеста не объявила - таким образом слова расходились бы с делами", - написал он в посте "Грузинская мечта выиграла выборы – протесты неизбежно утихают". Блогеры "Кавказского узла" из Тбилиси, Баку, Еревана и Цхинвала следят за политической борьбой в Грузии и делятся в своих постах прогнозами возможного развития ситуации.

Возможность работы парламента в условиях, когда оппозиция намерена не принимать участия в его работе, прокомментировали корреспонденту "Кавказского узла" профессор политологии Черноморского университета Ника Читадзе и депутат парламента созыва 2020 года Нато Чхеидзе.

"Работа парламента будет затруднена в режиме однопартийного парламента", - считает Ника Читадзе. "Оппозиция не войдет в парламент. Уже первую сессию нового парламента ярко выявляется огромная юридическая проблема.Так как Конституция Грузии устанавливает, что президент Грузии должен назначить первое заседание парламента, соответственно этим он выражает доверие результатам выборов. Президент Зурабишвили не созовет заседание вновь избранных депутатов. Если парламент все же соберется, то это будет нарушение Конституции. У "Грузинской мечты" будут 88 или 89 депутатов. Соответственно, парламент не сможет работать эффективно", - указал он.

По его словам, оппозиция также продолжит протесты против результатов выборов. "Будет проведена акция в конце этой недели. На 10-й день после оглашения официальных результатов выборов должна состояться сессия парламента с новоизбранными депутатами. Вы можете себе представить, как их встретят около парламента активисты? Конечно их встретят, как встречали на проспекте Руставели кортеж премьер министра Венгрии Виктора Орбана. Оппозиция продолжает обвинять власти в фальсификации. После президентских выборов, скорее всего, будет объявлено о санкциях против Иванишвили и его ближайшего окружения", - сказал он.

В случае полного бойкота оппозицией парламент не сможет работать, полагает Ната Чхеидзе. "Для полного бойкота все лица в списках оппозиции должны подать заявление в Центральную избирательную комиссию об исключении себя из списка. Если это не будет сделано, то считается, что мандаты депутатов будут получены. Затем эти лица должны написать заявление о выходе из мандата, и парламент должен дать свое согласие. Если он не дал своего согласия, человек считается членом парламента. Именно это и произошло после выборов 2020 года", - рассказала она.

Заседание парламента назначается президентом, подчеркнула Чхеидзе. "Если Президент не назначит заседание парламента, то либо партия "Грузинская мечта" будет ждать истечения срока полномочий президента 1 месяц, либо сама партия "Грузинская мечта" откроет сессию в нарушение Конституции, но скажет, что конституция читается именно так. На данный момент оппозиция имеет только 61 голос и не сможет повлиять на принятие законов парламентом", - подчеркнула она.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе ранее сообщил, что на 10-й день со дня официального оглашения результатов "парламент соберется самостоятельно и проведет сессию". "Здесь у президента нет никаких ресурсов для диверсий, даже если он грубо нарушает Конституцию Грузии", - процитировало слова Кобахидзе "Интерпрессньюс" 27 октября.

Жители Грузии, не согласные с результатами выборов, 28 октября вышли на акцию протеста в центре Тбилиси и перекрыли проспект Руставели. Участники акции оппозиции в центре Тбилиси потребовали провести новые выборы под эгидой международной избирательной ассоциации.

Выборы 2024 года имели ряд особенностей и новшеств в связи с поправками в Избирательный кодекс, говорится в справке "Кавказского узла" "Парламентские выборы в Грузии". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии". Материалы о парламентских выборах "Кавказский узел" публикует на странице "Выборы в Грузии-2024".

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