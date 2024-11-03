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20:15, 3 ноября 2024

Боец из Ростовской области убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Олег Лапоногий из Веселовского района убит в военной операции на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 588 бойцов из Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", к 3 ноября были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 587 бойцов из Ростовской области.

В военной операции погиб 41-летний Олег Лапоногий из поселка Веселый, сообщила 24 октября на своем сайте газета "Веселовские вести", учредителями которой значатся администрация Веселовского района и правительство Ростовской области.

Лапоногий погиб в августе 2024 года "при выполнении боевой задачи", отмечается в публикации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 588 бойцов из Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список бойцов из регионов СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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