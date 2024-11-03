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10:38, 3 ноября 2024

Военный из Волгодонска убит в зоне СВО

Орден Мужества. Кадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=LgAJf0TgyS8

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Александр Шебеко из Волгодонска убит в зоне военной операции. С начала спецоперации на Украине официально признаны убитыми не менее 587 бойцов из Ростовской области.

Как информировал "Кавказский узел", ранее стало известно, что на Украине убит Виктор Пащенко. Он стал, по меньшей мере, 586-м бойцом из Ростовской области, который был официально признан убитым в зоне специальной военной операции (СВО).

Ни госнаграды, ни мемориальные доски, ни выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

В зоне СВО убит Александр Шебеко, он посмертно награжден орденом Мужества, сообщила 30 октября на своей странице в соцсети "ВКонтакте" администрация Волгодонска.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 587 бойцов из Ростовской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Автор: "Кавказский узел"

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