Юристы рекомендовали дождаться определения виновников взрыва в Черкесске для решения о выплатах

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Для определения того, кто будет выплачивать компенсации жильцам дома в Черкесске, где произошел взрыв, необходимо дождаться официального установления виновных. Это может быть как владелец квартиры, так и местные власти, допустившие халатность, отметили аналитики.

Как писал "Кавказский узел", 31 октября произошел взрыв газовоздушной смеси в многоквартирном доме в Черкесске. Погибли пять человек, для жильцов организован пункт временного размещения.

О том, что нужно делать жильцам многоэтажки в Черкесске, где 31 октября произошел взрыв, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" президент Российской секции Международного общества прав человека Владимир Новицкий и адвокат Евгений Черноусов.

Если квартиры были застрахованы, то наступает страховой случай, и жильцам надо обращаться в страховую компанию, отметил Владимир Новицкий. «Потом речь идет об определении виновных, которые будут выплачивать компенсацию пострадавшим. Если это халатность городских служб – значит, городские власти. Если что-то не так сделал хозяин помещения, где произошел взрыв - то он», - отметил эксперт.

Он подчеркнул, что в случае, если из-за взрыва люди потеряли жилье, а другого у них нет, то власти обязаны предоставить им квартиры из маневренного фонда, который должен соответствовать социальным и техническим условиям для проживания, а также поставить в очередь на получение социального жилья. «Но, конечно, эта очередь двигается не быстро. Такого, чтобы сегодня был взрыв, а завтра тебе выдают ключи от новой квартиры - нет», - отметил он.

Новицкий также отметил, что пострадавшими могут быть признаны также жильцы квартир, не разрушенных во время взрыва. «Все жильцы являются сособственниками дома. Поскольку в результате взрыва пострадало их общее имущество, а потенциальная стоимость квартир уменьшилась, то они, конечно, являются пострадавшими», - заключил он.

Евгений Черноусов отметил, что сначала должно быть возбуждено уголовное дело, и лишь затем в его рамках будут установлены виновные: владелец ли это квартиры, где произошел взрыв, или городские власти, чьи службы допустили халатность. «В рамках того же дела устанавливается, кто признается потерпевшими из числа тех, кто был официально зарегистрирован по этому адресу. Они получают право обратиться с иском о возмещении ущерба к виновникам событий, оставивших их без жилья, либо серьезно повредивших его», - заявил адвокат.

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