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09:42, 3 ноября 2024

Беспилотник сбит в Волгоградской области

Беспилотник. Фото: пресс-служба Минобороны Азербайджана.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Минувшей ночью военные обезвредили над Волгоградской областью беспилотник, запущенный со стороны Украины.

О том, что минувшей ночью над Волгоградской областью силы противовоздушной обороны обезвредили беспилотник, в своем телеграм-канале сегодня сообщило Минобороны.

Министерство уточнило, что дрон был запущен со стороны Украины.

"Кавказский узел" также писал, что минувшей ночью над Ростовской областью сбито 16 беспилотников.

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Автор: "Кавказский узел"

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