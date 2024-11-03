Беспилотник сбит в Волгоградской области

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Минувшей ночью военные обезвредили над Волгоградской областью беспилотник, запущенный со стороны Украины.

О том, что минувшей ночью над Волгоградской областью силы противовоздушной обороны обезвредили беспилотник, в своем телеграм-канале сегодня сообщило Минобороны.

Министерство уточнило, что дрон был запущен со стороны Украины.

"Кавказский узел" также писал, что минувшей ночью над Ростовской областью сбито 16 беспилотников.

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