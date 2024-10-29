Аналитики оценили последствия последствия международного непризнания выборов в Грузии

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Страны Европы и США могут объявить парламентские выборы в Грузии нелегитимными, что приведет к международной изоляции страны и значительному сокращению финансовой поддержки.

Как писал "Кавказский узел", сегодня стало известно, что власти Швеции остановили финансирование инфраструктурных проектов правительства Грузии из-за нарушений, допущенных во время выборов, а также объявили о финансовой поддержке гражданского сектора страны.

Выборы в парламент Грузии прошли 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта" набрала 53,9% голосов избирателей, у "Коалиции за перемены" – 10,92% голосов, у партии "Единство – Национальное движение" – 10,12%, у "Сильной Грузии" – 8,78%, у партии "Гахария за Грузию" – 7,76%. Оппозиционеры отказались признавать итоги выборов. Партии "Единство – Национальное движение", "Коалиция за перемены" и "Сильная Грузия" заявили, что будут бойкотировать работу парламента.

Представители "Коалиции за перемены" Ника Гварамия, коалиции "Единство ради спасения Грузии" Георгий Вашадзе и коалиции "Сильная Грузия" Мамука Хазарадзе объяснили в эфире грузинских телекомпаний, почему требуют пересчета голосов. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитик "Грузинского фонда стратегических и международных исследований" Каха Гоголашвили, профессор Грузинского института общественных дел, бывший советник президента Грузии по вопросам внешних связей Тенгиз Пхаладзе и один из основателей "Грузинского центра стратегического анализа", бывший чрезвычайный и полномочный посол Грузии в России Валерий Чечелашвили рассказали, к чему приведет признание выборов нелегитимными.

Грузинская оппозиция просят передать международному аудиту на изучение данные проведенных парламентских выборов 26 октября. На протяжении всего дня 29 октября представители оппозиционных партий проводили консультации, в том числе с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, о своих дальнейших действиях. Ряд оппозиционных партий, по официальным данным Центральной избирательной комиссии, преодолевшие необходимый пятипроцентный барьер для прохождения в парламент, заявляют, что у них есть доказательства фальсификации выборов.

"Естественно, что просим проведения международного аудита от "а" до "я". Международный аудит, который на протяжении одной или двух недель даст полный ответ. Если выборы не были сфальсифицированы, тогда бояться нечего, будет такое заключение", - сказал Ника Гварамия. По его словам, доказательств, имеющихся у оппозиции, достаточно для заключения по проведению выборов.

По словам Георгия Вашадзе, Центральная избирательная комиссия уже отказывает в допуске к документации, различным результатам и данным.

В свою очередь один из лидеров коалиции "Сильная Грузия" Мамука Хазарадзе отметил, что фальсификация выборов произошла посредством повторного голосования с паспортами со своими данными, но указанным в них чужими личными номерами (каждому гражданину Грузии присвоен свой индивидуальный личный номер). "Несколько стран готовы провести международный аудит и мы это будем требовать этого до конца. Никто не отнимет этот выбор, иначе у этой страны нет будущего, потому что мы увязнем в болоте", - заявил он в эфире грузинской телекомпании.

Аналитики по вопросам международных отношений, опрошенные корреспондентом «Кавказского узла», обратили внимание, что международное сообщество будет действовать, опираясь на мнение населения страны. Помимо этого, у них есть сомнения в результатах выборов. В том случае, если в Европе и США признают парламентские выборы нелегитимными, то Грузия будет изолирована от них, окажется без их поддержки, в том числе и финансовой, и эти средства она не сможет заменить поступлениями из других стран.

"Правительство Грузии уже начинает утрачивать легитимность, потому что представитель госдепартамента США заявил, что они пока сомневаются в результатах выборов и должно быть проведено расследование по нарушениям, которые были обнаружены. Неизвестно каким будет заключение международных миссий, европейского парламента, европейских стран и США", - сказал Каха Гоголашвили.

По его мнению, признание нелегитимности будет зависеть от протекающих процессов и их активности, и того, поверит ли европейское сообщество, что население страны не признает эти выборы. В том случае, если население страны признает итоги выборов и будет спокойным, то международное сообщество также к ним отнесется.

Международная реакция важна, но будет исходить из тех реалий, которые в Грузии

Гоголашвили привел в пример выборы в России, которые проводятся с нарушениями, но правительство признали. В Иране произошла узурпация власти, но отношения с ней есть. "У Грузии стоит вопрос перспективы вступления в Евросоюз, продвижения в евроатлантическое структуры. Об этом можно будет забыть. Международное сообщество будет уважать мнение населения. После принятия закона "О прозрачности иностранного влияния» и сопутствующих, подавления протестов, сделали довольно много заявлений о том, что доверяют народу, но не правительству", - сообщил эксперт.

Стоит вопрос легитимации выборов внутри страны и за ее пределами, согласился Тенгиз Пхаладзе. "Вопрос не в том, что говорят международные партнеры, а вопрос в том, что политические партии отказались признать выборы их результаты, часть общества протестует и, самое главное, президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не признает такие результаты. Международная реакция важна, но будет исходить из тех реалий, которые в Грузии", - сказал он.

Зурабишвили добивается непризнания выборов и "просит оппозицию митинговать и показать "друзьям" нужную картинку", указал автор блога BERG...man Tbilisi на "Кавказском узле" в посте "В Тбилиси Виктор Орбан и митинг оппозиции". Блогеры "Кавказского узла" из Баку, Еревана, Тбилиси и Цхинвала комментируют выборы в парламент Грузии. В своих постах они следят за политической борьбой в Грузии и делятся прогнозами о возможном развитии ситуации.

Пхаладзе также обратил внимание, что на международной арене звучат очень серьезные призывы к расследованию всех нарушений. В то время, когда президент страны и значительная часть политических партий не признает выборы, это вынуждает задуматься.

Валерий Чечелашвили считает, что международное сообщество может признать эти выборы нелегитимными, особенно после заявления «в жестких выражениях» Зурабишвили и если подтвердится, что что система электронного голосования служила для фальсификаций. Он указал, что разгораются большие споры о том, что на отдельных участках были вопиющие нарушения – явка избирателей составила 90% и 90% проголосовало за «Грузинскую мечту», назвав это "не внушающими доверия советскими методами".

"После акции протеста в Тбилиси вечером 28 октября, по всей видимости, идут очень серьезные консультации. Сама Зурабишвили заявила об этом после того, как взяла двадцатичетырехчасовой тайм-аут и, по всей видимости, она тоже консультировалась с европейскими столицами, Вашингтоном, гарантированно она говорила с президентом Польши", - сказал он.

По мнению Чечелашвили, парламентские выборы может сделать нелегитимными сама оппозиция, если она будет едина и консолидирована, аннулировав свои партийные списки до первого заседания парламента нового созыва. "Таким образом большинство, которое получило «Грузинская мечта» не сможет подтвердить полномочия необходимых ста депутатов парламента, а полученных ею 89 мандатов, недостаточно", - сказал Чечелашвили.

Грузия лишится системной макроэкономической поддержки, которую ей оказывают западные финансовые институты на очень выгодных условиях кредита

В случае, если Запад признает парламентские выборы нелегитимными, Грузия сможет поддерживать отношения с восточными странами и Россией, что отрицательно скажется на экономической ситуации. "Грузия лишится системной макроэкономической поддержки, которую ей оказывают западные финансовые институты на очень выгодных условиях кредита. В течение пяти – шести месяцев "Грузинская мечта" и правительство столкнется с очень серьезными проблемами, в том числе и социальными. Очень трудно будет заместить системную экономическую помощь какими-то другими деньгами", - сказал Чечелашвили.

Гоголашвили подчеркнул, что международная помощь оказывает прямое действие на развитие страны, инфраструктурные проекты, многие социальные программы и здравоохранение. Международная помощь оказывает ощутимое влияние на качество жизни людей. Например, на Кубе, в Венесуэле и Никарагуа международная помощь мизерная, Помощь оказывают голодающим, но не помогают безработным или людям с очень низкими доходами.

По мнению Пхаладзе, признание выборов нелегитимными европейскими странами приведет к серьезной конфронтации с ними, что "чревато очень большими проблемами для государства". "Прекратят осуществление проектов при поддержке Европы, не будет новых проектов, не будет евроинтеграции и евроатлантической интеграции. Грузия будет полностью изолирована от Запада", - сказал он.

Жители Грузии, не согласные с результатами выборов, 28 октября вышли на акцию протеста в центре Тбилиси и перекрыли проспект Руставели. Участники акции оппозиции в центре Тбилиси потребовали провести новые выборы под эгидой международной избирательной ассоциации.

Выборы 2024 года имели ряд особенностей и новшеств в связи с поправками в Избирательный кодекс, говорится в справке "Кавказского узла" "Парламентские выборы в Грузии". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии". Материалы о парламентских выборах "Кавказский узел" публикует на странице "Выборы в Грузии-2024".

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