Кавказ за неделю: обзор главных событий с 12 по 18 августа

19 августа 2024, 08:56

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Алаудинов признал плен, выборы в южных регионах РФ, атаки беспилотников, преследование пацифистов и активистов на юге России, грузинские журналисты против, официальные данные о погибших на Украине уроженцах юга России - об этих событиях читайте в подготовленном «Кавказским узлом« обзоре основных событий на Кавказе за неделю, с 12 по 18 августа 2024 года.

Алаудинов признал плен

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил сегодня, что в плен попали пять бойцов подразделения «Ахмат- Чечня»: трое стрелков и двое связистов. «Сказки про массовые сдачи в плен рассказывайте своим бабушкам на хуторе», - написал он в своем Telegram-канале. «Когда вы говорите, что вы активно берете в плен бойцов спецназа "Ахмат", - у вас нет ни одного бойца спецназа "Ахмат"», - заявил он на видео. «Для чеченца нет ничего позорнее, чем попасть в плен», - заявил он отметив, что попавшие в плен бойцы относятся к подразделению «Ахмат – Чечня», но не к спецназу «Ахмат». «Ни один боец спецназа "Ахмат" к вам в плен не попадал, а если попал - покажите мне его лицо и назовите его позывной», - сказал он.

Сводный батальон «Ахмат», которым командует Апти Алаудинов, укомплектован бойцами из разных регионов, в том числе добровольцами и бывшими «вагнеровцами», указали военные эксперты. В подразделении «Ахмат-Чечня», о пленении пяти бойцов из которого сообщил Алаудинов, служат чеченцы, которые не готовились к участию в боях и занимаются охраной порядка, подчеркнул кавказовед.

Российские власти попытаются обменять в ближайшей перспективе бойцов подразделения «Ахмат-Чечня», которые были взяты в плен к Курской области, предположили военные эксперты. После возращения из плена бойцам придется принести извинения и вновь отправиться на передовую, считают правозащитники.

Выборы в южных регионах РФ

15 августа 2024 года Владимир Путин внес на рассмотрение Народного собрания Ингушетии три кандидатуры на должность главы республики. Это глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, депутат парламента республики, член партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Алихан Арапханов и председатель комитета парламента Ингушетии по государственному строительству и законодательству Ислам Гадиев, представляющий ЛДПР.

Активист Магомед Хазбиев выдвинул свою кандидатуру на выборы главы Ингушетии, в его поддержку собрано около 20 тысяч подписей. 14 июля 2024 года ингушское отделение партии «Гражданская инициатива» заявило о выдвижении его кандидатуры и объявило сбор подписей в его поддержку. Но в августе представитель партии сообщил, что Хазбиев собирается принять участие в выборах главы Ингушетии как самовыдвиженец.

В сентябре 2024 года в Российской Федерации пройдут выборы различного уровня, включая довыборы в Госдуму, выборы глав регионов, депутатов заксобраний и выборы на муниципальном уровне. «Кавказский узел» собрал информацию об избирательных кампаниях в материале «Осенние выборы-2024 на Юге России».

Атаки беспилотников

18 августа около 01.00 мск на западе Ростовской области силами противовоздушной обороны (ПВО) был сбит запущенный со стороны Украины беспилотник. В результате падения его обломков на территории промскладов в Пролетарске загорелось дизтопливо. В 05.35 мск из-за повторной атаки беспилотников тушение пожара на промбазе в Пролетарске было приостановлено.

К вечеру губернатор региона сообщил, что тушение пожара в Пролетарске продолжается. «Задействованы все необходимые силы и средства, в том числе три пожарных поезда», - написал Василий Голубев в своем телеграм-канале в 20.03 мск. За эту ночь силами ПВО всего сбито два беспилотника, пытавшихся атаковать территорию Ростовской области, отчиталось в своем телеграм-канале Минобороны.

Девять беспилотников, запущенных ночью со стороны Украины, уничтожены над территорией Волгоградской области, заявило 14 августа в своем телеграм-канале Минобороны. В Ростовской области сбит один беспилотник, подтвердило ведомство. Кроме того, уничтожены 37 беспилотников и четыре тактические ракеты в Курской области, 37 дронов - в Воронежской области, 17 - в Белгородской, 11 – в Нижегородской, три – в Брянской, два – в Орловской, говорится в публикации.

По данным губернатора Ростовской области Василия Голубева, силы противовоздушной обороны (ПВО) обезвредили четыре беспилотника, пытавшихся атаковать юго-западную территорию региона ночью 12 августа. «Пострадавших нет», – отметил Голубев в своем телеграм-канале.

Преследование пацифистов и активистов на юге России

С 4 марта 2022 года в Кодексе об административных нарушениях России появилась статья 20.3.3, предусматривающая для граждан штраф за дискредитацию вооруженных сил. По этой статье привлекаются к ответственности, в том числе жители регионов Юга России, которые участвуют в пацифистских акциях, выступают с критикой в адрес военных и публикуют негативные комментарии в соцсетях. Повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Так Советский райсуд Астрахани признал астраханца виновным по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ «Дискредитация вооруженных сил России» и оштрафовал его на 30 тысяч рублей, отметило на своем сайте управление МВД по Астраханской области. Комментариев от жителя Астрахани или его представителей не поступало.

Сотрудники правоохранительных органов составили протокол о дискредитации армии в отношении жительницы Краснодарского края Марии Борзовой, которая во время ведения прямого эфира (стрима) в интернете подвергла критике военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции (СВО) на Украине.

Борзова на своей странице в соцсети опубликовала ролик, в котором заявила, что ее слова были вырваны из контекста. Она пояснила, что у нее произошел конфликт с бывшим участником СВО, который ведет аморальный образ жизни. Во время стрима она подвергла его критике, а также раскритиковала других военных, которые тоже ведут аморальный образ жизни. По словам Борзовой, неизвестные вырезали кусок из видео и под видом того, что она будто бы критикует всех участников СВО, опубликовали его в интернете.

Аксайский районный суд Ростовской области оштрафовал местного жителя Бориса Авсецина за дискредитацию российской армии. Из постановления по делу об административном правонарушении, опубликованном на сайте суда 11 августа, следует, что Авсецин, находясь в такси, резко высказался о событиях, происходящих на Украине, оскорбил вооруженные силы Российской Федерации, а также всех, кто их поддерживает. Его слова подтвердили три человека. В судебном заседании Авсецин вину признал, попросил назначить ему минимальный штраф, так как в настоящее время не имеет места работы. Суд счел признание вины смягчающим обстоятельством, отягчающих же обстоятельств не нашел. Авсецин оштрафован на 45 тысяч рублей.

Грузинские журналисты против

Журналисты Гела Мтивишвили и Нино Зуриашвили 16 августа обратились с иском в Конституционный суд, указав что закон «О прозрачности иностранного влияния» создает серьезные проблемы работе СМИ, занимающихся расследованиями.

15 июля президент Грузии Саломе Зурабишвили подала иск в Конституционный суд с требованием отменить закон об иноагентах («О прозрачности иностранного влияния») по причине его несоответствия Конституции. 17 июля 121 общественная организация обратилась в Конституционный суд Грузии с аналогичным требованием. Представители НПО попросили суд также приостановить действие закона на время рассмотрения дела. Партия «Единое национальное движение» вместе с представителями парламентской оппозиции также подготовила иск в Конституционный суд.

«Хартия журналистской этики» Грузии, объединяющая более 300 журналистов, на внеочередном заседании приняла решение не регистрироваться в «Реестре организаций, осуществляющих интересы иностранной силы», как того требует закон «О прозрачности иностранного влияния», сообщило 17 августа JAMnews. В заявлении Хартии говорится, что закон несовместим с принципами демократического, правового и социального государства, которое Грузия пытается построить, и противоречит свободе выражения мнений, свободе объединений и другим основным правам, гарантированным Конституцией Грузии и Европейской конвенцией по правам человека.

Данные о погибших на Украине уроженцах юга России

Дмитрий Шлей из Кущевского района убит на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми не менее 528 бойцов из Краснодарского края. Всего власти и силовики на 23.00 мск 18 августа сообщили о гибели на Украине не менее 4 731 жителей юга России, в том числе 2 265 жителей СКФО и 2 466 – ЮФО.

«Кавказский узел» ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов. В ряде регионов существует негласный запрет на публикацию таких данных.

В Дагестане озвучена гибель 979 человек, в Волгоградской области - 896, в Ростовской области – 533, в Краснодарском крае – 528, в Ставропольском крае – 461, в Астраханской области – 362, в Северной Осетии – 304, в Чечне - 206, в Кабардино-Балкарии – 158, в Калмыкии – 89, в Карачаево-Черкесии – 80, в Ингушетии – 77, в Адыгее – 58.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале «Кавказского узла» «Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев«, в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине. «Кавказский узел» также подвел итоги вооруженного конфликта за 2023 год «В СВО за 2 года погибло северокавказских силовиков уже в 4 раза больше, чем в конфликте на Северном Кавказе за последние 12 лет«.

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