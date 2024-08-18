Боец с Кубани убит на Украине

18 августа 2024, 11:33

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Дмитрий Шлей из Кущевского района убит на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми не менее 528 бойцов из Краснодарского края.

Как сообщал "Кавказский узел", 17 августа стало известно, что на Украине убит Евгений Овчинников из Туапсинского района. Он стал, по меньшей мере, 527-м бойцом из Краснодарского края, который был официально признан убитым в зоне специальной военной операции (СВО).

В зоне проведения СВО на Украине убит военнослужащий Дмитрий Шлей из Раздольненского сельского поселения, сообщила администрация муниципального учреждения культуры (МУК) "Районный исторический музей" станицы Кущевская на его сайте.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 528 бойцов из Краснодарского края.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов.

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