Власти уточнили число сбитых в Ростовской области дронов

18 августа 2024, 08:54

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Как информировал "Кавказский узел", губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что сегодня ночью на западе Ростовской области сбит беспилотник. Спустя несколько часов он также сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку дрона в Пролетарске. При этом общее число беспилотников, атаковавших сегодня Ростовскую область, губернатор не назвал.

За минувшую ночью силами ПВО всего сбито два беспилотника, пытавшихся атаковать территорию Ростовской области, отчиталось сегодня в своем телеграм-канале Минобороны.

Напомним, по данным губернатора Ростовской области Василия Голубева, один из беспилотников был сбит в Пролетарске. В результате падения его обломков загорелось дизтопливо на промскладах. Голубев уточнил, что жертв и пострадавших нет.

"Кавказский узел" также писал, что после начала спецоперации на Украине Ростовская область регулярно подвергается атакам беспилотников. Так, в ночь на 9 июля силы противовоздушной обороны обезвредили в Ростовской области 21 беспилотник. 5 июля военные сбили в Ростовской области 10 беспилотников, запущенных со стороны Украины. В результате атаки возникли пожары в областном центре и Азовском районе.

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