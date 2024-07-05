Десять беспилотников сбиты в Ростовской области

05 июля 2024, 08:00

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Военные сбили в Ростовской области 10 беспилотников, запущенных со стороны Украины. В результате атаки возникли пожары в областном центре и Азовском районе.

Как писал "Кавказский узел", территория Ростовской области регулярно подвергается атакам беспилотников после начала военной операции России на Украине. Так, в ночь на 24 июня в регионе были сбиты четыре беспилотника.

В Ростовской области военные сбили 10 беспилотников, сообщил сегодня губернатор Василий Голубев. "По данным оперативных дежурных служб, в результате воздушной атаки и падения обломков БПЛА зафиксированы ландшафтные пожары на левом берегу Дона в Ростове и в Азовском районе. К местам возгораний выехали пожарные расчеты. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал чиновник в своем телеграм-канале.

Напомним, 18 июня в результате атаки беспилотников в Азове Ростовской области загорелись резервуары с нефтепродуктами. Возгорание было потушено лишь спустя трое суток – 21 июня.

6 июня на нефтезаводе в Новошахтинске произошел пожар после атаки дронов. Атака беспилотников на этот завод стала третьей с начала военной операции.

В Краснодарском крае сегодня четверо взрослых и два ребенка пострадали в Приморско-Ахтарске в результате атаки беспилотников. Они госпитализированы, сообщил губернатор Кубани.

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