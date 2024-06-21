21 июня 2024, 11:35

Пожар на нефтебазе в Азове потушен спустя трое суток

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Спасатели спустя трое суток потушили пожар на нефтебазе в Азове, начавшийся в результате атаки беспилотников.

Как писал "Кавказский узел", в результате атаки беспилотников в Азове загорелись резервуары с нефтепродуктами, сообщил около 4 мск 18 июня губернатор Василий Голубев. Утром 19 июня областное управление МЧС сообщило, что пожар локализован. Однако в 16.40 мск того же дня произошла разгерметизация второго резервуара, и губернатор признал, что стабилизировать ситуацию пока не удается.

На нефтебазе в Азове ликвидировано открытое горение, возникшее после атаки БПЛА, сообщает сегодня со ссылкой на пресс-службу областного управления МЧС "Интерфакс".

По состоянию на 11.32 мск, на сайте и в телеграм-канале ведомства нет информации о ликвидации горения, как и в телеграм-канале губернатора Ростовской области.

О том, что "огонь потушили", сообщил сегодня и анонимный телеграм-канал "Азов новости и события". Публикация проиллюстрирована видеороликом, на кадрах виден обгоревший резервуар, который пожарные поливают пеной. В ролике не видно огня и дыма.

Под публикацией, по состоянию на 11.32 мск, размещено 102 комментария. Авторы большинства из них поблагодарили пожарных за работу. "Спасибо огромное всем, кто участвовал в тушении пожара! Ребята, вы молодцы!" – написала, в частности, Алина.

"Ура, у меня дядя живëт на [улице] Куникова, я переживал за него", - признался Chastoli. "Низкий поклон людям, участвующим в ликвидации пожара. Ночное зарево огня - это очень страшно", - написала Светлана.

Напомним, территория Ростовской области регулярно подвергается атакам беспилотников после начала военной операции на Украине. Так, 15 июня около Каменска-Шахтинского военные сбили несколько беспилотников, запущенных со стороны Украины, сообщил губернатор.

6 июня на нефтезаводе в Новошахтинске произошел пожар после атаки дронов. Атака беспилотников на этот завод стала третьей с начала военной операции.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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