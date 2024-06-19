Пожар на нефтебазе в Азове не удалось потушить за полтора суток

19 июня 2024, 18:40

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Ликвидировать возгорание на нефтебазе в Азове, которая пострадала от атаки беспилотника, не удалось более чем за сутки, произошла разгерметизация второго резервуара, сообщил губернатор Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", в результате атаки беспилотников в Азове загорелись резервуары с нефтепродуктами, сообщил в 03.57 мск 18 июня губернатор Ростовской области Василий Голубев. Сегодня утром областное управление МЧС отчиталось, что огонь локализован.

Губернатор Ростовской области сообщил сегодня, что ликвидировать возгорание на нефтебазе пока не удается

К сожалению, не удаётся стабилизировать ситуацию на нефтебазе в Азове, где накануне возник пожар в результате атаки БПЛА. Ликвидировать возгорание до сих пор не получается. В 16:40 произошла разгерметизация 2-го резервуара. Специалисты МЧС продолжают работу по тушению пожара", - написал Василий Голубев в своем Telegram-канале.

МЧС по Ростовской области сегодня днем на своем сайте и в Telegram-канале не сообщало о ходе тушения огня на нефтебазе в Азове.

Напомним, территория Ростовской области регулярно подвергается атакам беспилотников после начала военной операции на Украине. Так, 15 июня около Каменска-Шахтинского военные сбили несколько беспилотников, запущенных со стороны Украины, сообщил губернатор.

6 июня на нефтезаводе в Новошахтинске произошел пожар после атаки дронов. Атака беспилотников на этот завод стала третьей с начала военной операции.

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