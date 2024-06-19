19 июня 2024, 07:50

Пожар на нефтебазе в Азове локализован

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Спасатели спустя сутки локализовали пожар на нефтебазе в Азове, начавшийся в результате атаки беспилотников.

Как писал "Кавказский узел", в результате атаки беспилотников в Азове загорелись резервуары с нефтепродуктами, сообщил в 03.57 мск 18 июня губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Скриншот публикации управления МЧС https://t.me/mchs_rostov/4600Пожар локализован в 05.30 мск на площади в 3200 квадратных метров, сообщило сегодня в своем телеграм-канале областное управление МЧС.

Днем 18 июня ведомство сообщило, что на месте работают 200 специалистов и 49 единиц техники. "Превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе не установлено", - говорится в публикации.

Напомним, территория Ростовской области регулярно подвергается атакам беспилотников после начала военной операции на Украине. Так, 15 июня около Каменска-Шахтинского военные сбили несколько беспилотников, запущенных со стороны Украины, сообщил губернатор.

6 июня на нефтезаводе в Новошахтинске произошел пожар после атаки дронов. Атака беспилотников на этот завод стала третьей с начала военной операции.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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