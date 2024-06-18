18 июня 2024, 04:28

Голубев сообщил о пожаре в Азове после атаки беспилотников

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В Азове после атаки беспилотников со стороны Украины горят резервуары с нефтепродуктами, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Как писал "Кавказский узел" беспилотники, запущенные со стороны Украины, регулярно атакуют территорию Ростовской области. Так, 15 июня несколько беспилотников было сбито в районе Каменска-Шахтинского. 14 июня жители Морозовского района остались без электричества после атаки дронов. 6 июня атаке беспилотников подвергся Новошахтинский нефтезавод.

В результате атаки беспилотников в Азове загорелись резервуары с нефтепродуктами, сообщил сегодня, 18 июня в своем телеграм-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.

По предварительным данным, жертв нет, спасатели тушат огонь.

Местные жители сообщают, что перед пожаром слышали в небе не менее пяти взрывов, информирует телеграм-канал "Mash".

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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