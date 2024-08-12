Беспилотники атаковали Ростовскую область

12 августа 2024, 07:29

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силы противовоздушной обороны обезвредили четыре беспилотника, пытавшихся атаковать территорию Ростовской области, отчитались власти.

По данным губернатора Ростовской области Василия Голубева, силы противовоздушной обороны (ПВО) обезвредили четыре беспилотника, пытавшихся атаковать юго-западную территорию региона минувшей ночью.

"Пострадавших нет", – отметил Голубев в своем телеграм-канале.

"Кавказский узел" также писал, что после начала специальной военной операции Ростовская область регулярно подвергается атакам беспилотников. В частности, 7 августа в Ростовской области были уничтожены два беспилотника, 26 июля в результате падения обломков беспилотников были повреждены строения на частных подворьях в селе Несветай Мясниковского района.

14 июня несколько населенных пунктов в Морозовском районе остались без электричества в результате атаки дронов. 6 июня на нефтезаводе в Новошахтинске произошел пожар после атаки беспилотников.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.