Два беспилотника сбиты в Ростовской области

07 августа 2024, 06:50

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В Ростовской области уничтожены два беспилотника, люди не пострадали, сообщил губернатор.

Как писал "Кавказский узел", после начала военной операции России на Украине беспилотники регулярно атакуют Ростовскую область. Так, 3 августа после атаки беспилотников произошли пожары на складах в Каменском и Морозовском районах. В Морозовске оказались поврежденными жилые дома и социальные объекты, в городе был введен режим чрезвычайной ситуации.

Минувшей ночью в Ростовской области обнаружены и сбиты два беспилотника, сообщил в 04.52 мск в своем телеграм-канале губернатор Василий Голубев.

"По предварительным данным, в результате падения обломков никто не пострадал. Информация о последствиях на земле уточняется", - написал он.

Напомним, 26 июля в результате падения обломков сбитых БПЛА были повреждены строения на частных подворьях в селе Несветай Мясниковского района.

14 июня несколько населенных пунктов в Морозовском районе остались без электричества в результате атаки дронов. 6 июня на нефтезаводе в Новошахтинске произошел пожар после атаки дронов. Атака беспилотников на этот завод стала третьей с начала военной операции.

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