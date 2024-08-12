Житель Аксая оштрафован за оскорбление российских военных

12 августа 2024, 00:49

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Борис Авсецин из Аксая оштрафован на 45 тысяч рублей за то, что резко высказался о событиях, происходящих на Украине, и оскорбил российских военных, а также всех, кто их поддерживает.

Как сообщал "Кавказский узел", ответственность за дискредитацию вооруженных сил России была введена 4 марта 2022 года. После этого жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Аксайский районный суд Ростовской области оштрафовал местного жителя Бориса Авсецина за дискредитацию российской армии.

Из постановления по делу об административном правонарушении, опубликованном на сайте суда 11 августа, следует, что Авсецин, находясь в такси, резко высказался о событиях, происходящих на Украине, оскорбил вооруженные силы Российской Федерации, а также всех, кто их поддерживает. Его слова подтвердили три человека.

В судебном заседании Авсецин вину признал, попросил назначить ему минимальный штраф, так как в настоящее время не имеет места работы. Суд счел признание вины смягчающим обстоятельством, отягчающих же обстоятельств не нашел. Авсецин оштрафован на 45 тысяч рублей.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 11 августа стало известно, что жительница Новочеркасска была оштрафована за дискредитацию армии. По ее словам, она стала жертвой мошенника и действовала после того, как получила от него угрозы.

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