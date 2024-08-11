Пацифистская надпись обернулась штрафом жительнице Ростовской области

11 августа 2024, 20:53

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Штраф за дискредитацию армии назначен жительнице Новочеркасска Ростовской области Виктории Радченко. Женщина объяснила, что стала жертвой мошенника и действовала после того, как получила от него угрозы.

Как сообщал"Кавказский узел", ответственность за дискредитацию вооруженных сил России была введена 4 марта 2022 года. После этого жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Решение о штрафе в размере 20 тысяч рублей вынес городской суд Новочеркасска.

Радченко, используя красящие средства, нанесла надпись на фасаде здания администрации, тем самым осуществила публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, говорится в решении, опубликованном на сайте суда 10 августа.

Дело рассмотрено с участием Радченко, которая вину в содеянном в судебном заседании не признала и пояснила, что в отношении нее были совершены мошеннические действия со стороны парня по имени Денис, в результате чего ей был причинен материальный ущерб в размере около 3000000 рублей. Данный парень угрожал ей физической расправой, если она не нанесет надпись на здании администрации, что она в итоге и сделала под влиянием его угроз. Факт нанесения данной записи именно ею она не отрицала, говорится в решении.

Напомним, 10 августа стало известно, что Октябрьский районный суд счел дискредитацией армии опубликованное местным жителем Евгением Бойко в соцсети видео и обязал его выплатить штраф в 50 тысяч рублей.

22 апреля стало известно, что суд в Ростове-на-Дону оштрафовал местного жителя Сергея Каплиенко, также признав его виновным в дискредитации армии.

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