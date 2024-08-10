10 августа 2024, 23:57

Житель Ростовской области оштрафован за дискредитацию армии

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Октябрьский районный суд счел дискредитацией армии опубликованное местным жителем Евгением Бойко в соцсети видео и обязал его выплатить штраф в 50 тысяч рублей.

Как сообщал"Кавказский узел", ответственность за дискредитацию вооруженных сил России была введена 4 марта 2022 года. После этого жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Суд в Октябрьском районе Ростовской области признал дискредитацией армии опубликованный в соцсети местным жителем видеоролик с высказываниями о специальной военной операции на Украине, сообщило сегодня издание "Блокнот Ростов".

Телекомпания "Дон 24" со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов проинформировала, что речь идет о жителе Ростовской области Евгении Бойко, он оштрафован на 50 тысяч рублей.

Напомним, 22 апреля стало известно, что суд в Ростове-на-Дону оштрафовал местного жителя Сергея Каплиенко, также признав его виновным в дискредитации армии.

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Примечание:

"Жительница Таганрога осуждена за дискредитацию армии", "Стали известны детали дела жительницы Волгодонска о дискредитации армии", "Житель Ростовской области оштрафован за репост".

Автор: "Кавказский узел"

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