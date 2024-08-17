Комментарий в мессенджере обернулся астраханцу штрафом

17 августа 2024, 09:47

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Суд в Астрахани оштрафовал на 30 тысяч рублей местного жителя, признав, что его комментарий в мессенджере был направлен на дискредитацию вооруженных сил России.

Как информировал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил России. После этого жители страны, в том числе Астраханской области, стали подвергаться преследованию по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

В сентябре 2022 года 50-летний житель Астрахани написал в мессенджере комментарий, который, по версии следствия, содержал сведения, направленные на дискредитацию вооруженных сил России, сообщил 16 августа паблик "Володарский обозреватель" в соцсети "ВКонтакте".

Советский райсуд Астрахани признал астраханца виновным по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ "Дискредитация вооруженных сил России" и оштрафовал его на 30 тысяч рублей, отметило на своем сайте управление МВД по Астраханской области.

Комментариев от жителя Астрахани или его представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 21 июля стало известно, что суд в Ахтубинске признал публикации пенсионера Виктора Кабакова в соцсети дискредитирующими российских военных и также приговорил его к штрафу в 30 тысяч рублей.

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