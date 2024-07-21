Пенсионер из Астраханской области оштрафован за дискредитацию армии

21 июля 2024, 15:02

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Ахтубинске признал публикации пенсионера Виктора Кабакова в соцсети дискредитирующими российских военных и приговорил его к штрафу в 30 тысяч рублей.

Как писал "Кавказский узел", ответственность за дискредитацию вооруженных сил была введена 4 марта 2022 года. После этого жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Ахтубинский районный суд признал дискредитацией армии посты местного жителя Виктора Кабакова, касающиеся зарплат российских военных, принимающих участие в военной операции на Украине, и обеспеченности российских бойцов снаряжением и оружием.

Как следует из постановления суда, Кабаков опубликовал в соцсети "Одноклассники" два поста по этому поводу. Вину он признал, однако заявил в суде, что не считал свои действия дискредитирующими армию.

Суд учел, что Кабаков ранее не судим, пенсионер, и обязал его выплатить штраф в 30 тысяч рублей, указано постановлении, опубликованном на сайте суда.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2023 года стало известно, что суд в Ахтубинском районе оштрафовал местного жителя Виталия Журавлева по статье о дискредитации армии. Поводом для штрафа в 30 тысяч рублей стала публикация в соцсети "ВКонтакте" фотографии Путина с комментарием, содержащим критику в адрес россиян. В июне стало известно, что Журавлев стал подозреваемым по уголовному делу о дискредитации армии.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.