Беспилотник. Кадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=gEDDqqyriX0

14 августа 2024, 08:57

Военные уничтожили девять дронов в Волгоградской области

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В Волгоградской области сбиты девять беспилотников, запущенных со стороны Украины, заявило Минобороны.

Как писал "Кавказский узел", сегодня утром на западе Ростовской области военные сбили "вражеский БПЛА", сообщил губернатор.

Девять беспилотников, запущенных ночью со стороны Украины, уничтожены над территорией Волгоградской области, заявило в своем телеграм-канале Минобороны.

В Ростовской области сбит один беспилотник, подтвердило ведомство. Кроме того, уничтожены 37 беспилотников и четыре тактические ракеты в Курской области, 37 дронов - в Воронежской области, 17 - в Белгородской, 11 – в Нижегородской, три – в Брянской, два – в Орловской, говорится в публикации.

Никто из местных жителей не пострадал, заявил губернатор Волгоградской области. "Пострадавших нет", – приводит его слова "Высота 102".  

Напомним, после начала военной операции России на Украине беспилотники регулярно атакуют регионы ЮФО, в том числе Волгоградскую область. Так, 9 июля после атаки беспилотника начался пожар на нефтебазе в Калаче-на-Дону. Нефтебаза приостановила работу, пожар был потушен лишь на следующий день.

Власти не обеспечили работу сирен во время атаки дронов на нефтебазу в Калаче-на-Дону и подвергли жителей опасности, заявили горожане.

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Примечание:

"Два снаряда разорвались на территории Ростовской области", "Ростовский суд объяснился за публикацию о российских военных на востоке Украины", "Первые беженцы из самопровозглашенной ДНР прибыли в Ростовскую область".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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