Жители Калача-на-Дону рассказали об отсутствии оповещений при атаке дронов

10 июля 2024, 23:14

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Власти не обеспечили работу сирен во время атаки дронов на нефтебазу в Калаче-на-Дону и подвергли жителей опасности, рассказали горожане. Правозащитник Игорь Нагавкин призвал главу Следкома расследовать действия властей.

Как писал "Кавказский узел", 9 июля после атаки беспилотника начался пожар на нефтебазе в Калаче-на-Дону. Нефтебаза приостановила работу, на ее восстановление потребуется до трех месяцев, сообщил представитель компании. Сегодня утром МЧС отчиталось, что пожар на нефтебазе потушен.

Правозащитник Игорь Нагавкин отправил обращение главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. Заявитель сообщил о том, что глава администрации Калачевского района Роман Горбатый проявил халатность во время инцидента и предоставил о нем ложную информацию губернатору региона Андрею Бочарову. Нагавкин попросил главу следственного комитета России взять расследование дела под личный контроль.

"Шесть дронов атаковали нефтебазу. Все они достигли цели. Я это видел. Пожар тушили почти сутки. Но утром 9 июля губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров выступил с заявлением, что все дроны были сбиты силами ПВО, а объект пострадал от упавших на него обломков. Также он сообщил и о ликвидации пожара на нефтебазе. Губернатор не присутствовал на месте инцидента и не был очевидцем. Ему доложили. Доложил глава района Роман Горбатый. Он предоставил губернатору недостоверную информацию. Зачем? Можно только догадываться. Также районные власти не оповестили население Калача-на-Дону о смертельной опасности, грозившей людям при атаке дронов. Этим чиновники проявили преступную халатность", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Игорь Нагавкин.

Он сообщил, что в 04.30 мск 9 июля его разбудил грохот мощного взрыва. Он выехал на место пожара. Там уже находились горожане, руководители района и города, сотрудники МЧС, полиции, военные. Все они наблюдали и снимали на видеокамеры новые прилеты дронов. "Не было никаких звуков сирены, не было предупреждений населения по громкоговорителям и по радио об опасности и о принятии необходимых мер безопасности. Весь день вчера работали в Калаче-на-Дону детские сады, социальные учреждения. Люди спокойно перемещались по городу. Только предприятиям, которые находились поблизости от пожара, отключили электричество", - рассказал Игорь Нагавкин.

Нагавкин отметил, что, по его сведениям, при атаке дронов на нефтебазу пострадавших не было, а циркулирующие слухи о том, что был убит сторож объекта, не соответствуют действительности.

Антон Поляков — создатель группы в социальных сетях "Калач нерадивых чиновников. SOS". Группа требует от мэрии и администрации района решить проблему подтопления частных домов грунтовыми водами. Активист также был разбужен взрывом. Он выехал к нефтебазе, которая расположена в шести километрах от его дома. Там он стал свидетелем трех таранов нефтебазы.

Как следует из информации на сервисе "Яндекс.Карты" ближайшие дома находятся в непосредственной близости от нефтебазы - расстояние до завода от ближайшего дома через железнодорожные пути и водоем составляет 167 метров.

"Был слышен сначала характерный звук мотора мопеда. Потом падение на объект и взрыв. Около 20 машин приехали в промзону. Много калачевцев наблюдали за атакой. Потом кто-то из очевидцев высказал мысль, что следующий дрон может атаковать скопление людей. Горожане стали разъезжаться по домам", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Уже на собственном подворье Антон наблюдал за последующими взрывами на нефтебазе. "Сирен никаких не было. Людей никто об опасности не предупреждал. Люди встревожены. Видимо, нужно свыкнуться с новыми реалиями", - сказал корреспонденту Антон Поляков.

И Нагавкин, и Поляков рассказали, что во время атаки дронов стояла жаркая погода. Так как ветер дул от города в сторону открытой степи, то дым от пожара на нефтебазе уносило от города в пустынную местность. Запаха гари в Калаче-на-Дону не чувствовалось.

Юрист Сергей Иващенко усомнился в успешности обращения Игоря Нагавкина в Следственный комитет России. По его мнению, районные власти "не несут здесь ответственности", "так как речь идет не просто о чрезвычайной ситуации, а о террористической опасности". "Атака дронов — это не природная аномалия и не техногенная авария. Это террористический акт. В данном случае действуют требования Указа Президента РФ от 14 июня 2012 года № 851 "О порядке установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства". Решение об установлении подобных уровней на территориях субъектов Российской Федерации принимает председатель антитеррористической комиссии в этом субъекте по согласованию с руководителем территориального органа безопасности этого субъекта. То есть в нашем случае это обязанность администрации Волгоградской области, а не Калачевского района. Все претензии к губернатору Бочарову", - сказал Сергей Иващенко.

Юрист Роман Мельниченко пояснил корреспонденту "Кавказского узла", что говорить на экспертном уровне об изменении отношения населения к властям, а также об электоральных настроениях в обществе после атак дронов на территории России "сейчас не представляется возможным".

"Во-первых, по понятным причинам не проводятся социологические исследования по таким темам. Во-вторых, нет обратной связи в поведении людей на эти события. Реакции людей скрыты, не выходят наружу.", - пояснил Роман Мельниченко.

Врач-терапевт Сергей Колесников рассказал об опасности продуктов горения нефтепродуктов для здоровья людей. Он пояснил, что горение нефти, дизельного топлива, бензина сопровождается обильным выделением в атмосферу таких опасных органических и минеральных веществ, как сернистый ангедрит, окись углерода, сера, азот. Попадание концентрированного дыма в организм человека может вызвать, по словам врача, как аллергические реакции, так и серьезные отравления.

"Страдают органы дыхательной системы в краткосрочном периоде (до недели), в долгосрочном — возможны онкологические проблемы. Канцерогенный эффект имеет, например, пепел от горения нефтепродуктов, который, поступая с дымом или кислотными дождями, оседает на растениях, в том числе и в огородах людей. Поэтому после таких пожаров нужно тщательно мыть овощи и фрукты перед употреблением их в пищу", - рассказал Сергей Колесников.

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