Кавказ за неделю: обзор главных событий с 24 по 30 июня

01 июля 2024, 09:10

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Террористические атаки в Дагестане, грузинское правительство под давлением, преследование пацифистов и активистов на юге России, Кадыров на федеральном уровне, официальные данные о погибших на Украине уроженцах юга России - об этих событиях читайте в подготовленном «Кавказским узлом« обзоре основных событий на Кавказе за неделю, с 24 по 30 июня 2024 года.

Террористические атаки в Дагестане

23 июня в Дербенте произошло нападение на синагогу и церковь, а в Махачкале был обстрелян пост ДПС. В результате нападений погиб 21 человек, 46 пострадали. Также убиты 6 боевиков. 26 июня врачи назвали тяжелым состояние шести пострадавших. А источники сообщили, что умер 22-й пострадавший при атаке боевиков - случайный прохожий, который оказался у синагоги в Дербенте.

Опрошенные «Кавказским узлом» ветераны спецслужб заявили, что нападения боевиков в Дагестане стали провалом силовых структур, не уделивших должного внимания превентивной работе.

Пять братьев Омаровых, сыновей бывшего главы Сергокалинского района Магомеда Омарова, участвовали в записи видеоролика, в котором попросили прощения у семей пострадавших за атаку боевиков в Дагестане. Глава района Сергокалинского района Магомед Омаров после атаки боевиков был исключен из «Единой России» и освобожден от должности, он арестован на 10 суток по административной статье о мелком хулиганстве. Сыновья Омарова, как и племянник, причастны к нападению боевиков, заявил глава Дагестана. По сообщениям источников братья Омаровы также арестованы в Махачкале по статье о мелком хулиганстве.

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что выступает против ношения никаба, поскольку он является чуждой кавказским традициям одеждой. В обществе усиливаются радикальные настроения, и в современных реалиях стало труднее выявлять экстремистов, отметил он, комментируя теракты в Дербенте и Махачкале. Также он заявил, что личные дела чиновников и депутатов парламента Дагестана будут изучены после нападений боевиков, среди которых были родственники главы Сергокалинского района.

Грузинское правительство под давлением

14 мая парламент Грузии на фоне акций протеста принял в третьем чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния». 3 июня этот закон, который оппозиционеры и их сторонники называют «российским законом», видя в нем угрозу европейскому пути развития Грузии, вступил в силу, говорится в справке «Кавказского узла» «Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах». Текст законопроекта с учетом внесенных перед третьим чтением поправок и пояснительная записка к нему, переведенные «Кавказским узлом», размещены в разделе «Нормативные акты». Также «Кавказским узлом» подготовлена справка «Главные требования закона Грузии "О прозрачности иностранного влияния».

На проходящей в Женеве 56-й сессии Совета ООН по правам человека представители 36 стран призвали власти Грузии отозвать закон об иноагентах и прекратить преследование активистов и представителей гражданского общества. В совместном заявлении говорится, что подписанты считают закон серьезной угрозой для гражданского общества и прав человека в Грузии. «Это закон призван оказать сдерживающее влияние на деятельность СМИ, правозащитников и организаций гражданского общества с целью подавления их голосов». Заявление подписали 25 стран-членов Евросоюза, США, Великобритания, Швейцария, Норвегия, Канада, Исландия, Укрина, Албания, Черногория, Монако и Лихтенштейн.

Парламентская ассамблея Совета Европы в своем заявлении назвала закон об иноагентах серьезным отступлением Грузии от шагов, предусмотренных для вступления в Евросоюз, и отметила ухудшение ситуации с давлением на представителей гражданского общества и журналистов в стране. Переговоры о вступлении в ЕС практически остановились, многое зависит от результатов парламентских выборов, отметили оппозиционные политики.

Парламент Грузии в первом чтении принял пакет законопроектов, направленных против ЛГБТ*-пропаганды. Основной законопроект «О защите семейных ценностей» и другие поправки в различные законы, предусмотренные пакетом, поддержали 78 депутатов. Оппозиция в рассмотрении законопроекта и голосовании не участвовала. Члены парламентского большинства обвинили своих оппонентов в поддержке ЛГБТ*-пропаганды. Венецианская комиссия 25 июня опубликовала заключение относительно законопроекта и рекомендовала пересмотреть законодательную инициативу и не продолжать ее принимать. Комиссия отметила, что даже предложение о принятии этого законопроекта в дальнейшем может «разжечь враждебную и стигматизирующую атмосферу в отношении представителей ЛГБТ* в Грузии», говорится в заключении на сайте комиссии.

Также Венецианская комиссия призвала власти Грузии принять меры к защите прав женщин на выборах, но этот шаг не в интересах правящей партии, заявили опрошенные «Кавказским узлом» аналитики. Игнорирование рекомендаций европейских органов по законодательству грозит Грузии приостановкой финансовой помощи от Евросоюза, указали они.

При этом соседний Азербайджан поддерживает грузинские власти. В то время как алиевские силовики атакуют инакомыслие в своей стране, провластные азербайджанские средства массовой информации поддержали принятие закона «о прозрачности иностранного влияния» в Грузии, аналога закона об иноагентах. Несмотря на то, что этот закон прямо ущемляет права азербайджанской диаспоры в Грузии.

Преследование пацифистов и активистов на юге России

С 4 марта 2022 года в Кодексе об административных нарушениях России появилась статья 20.3.3, предусматривающая для граждан штраф за дискредитацию вооруженных сил. По этой статье привлекаются к ответственности, в том числе жители регионов Юга России, которые участвуют в пацифистских акциях, выступают с критикой в адрес военных и публикуют негативные комментарии в соцсетях. Повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Так Ленинский суд Краснодара назначил сутки административного ареста скрипачке Кубанского симфонического оркестра Марине Насоновой из-за опубликованной в мессенджере фразы в поддержку Украины. В постановлении суда Насонова указана главным дирижером оркестра.

Житель Астраханской области Виталий Журавлев стал подозреваемым по уголовному делу о дискредитации армии (часть 1 статьи 280.3 УК РФ), сообщило 28 июня издание ASTRA. Поводом для уголовного преследования стал комментарий в соцсети с критикой военной операции на Украине. «Ранее на Виталия уже был составлен административный протокол за так называемую "дискредитацию". По уголовному делу ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде», - говорится в публикации.

В декабре 2023 года суд приговорил Марину Мелихову к полутора годам лишения свободы, признав ее виновной в дискредитации армии (часть 1 статьи 280.3 УК РФ). Мелихова находилась в СИЗО Армавира в ожидании рассмотрения апелляционной жалобы, которое, по словам адвоката, должно было состояться «до конца мая, так как у судов есть сроки». 27 июня Краснодарский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу Марины Мелиховой и оставил в силе приговор.

Церковный суд Екатеринодарской и Кубанской епархии запретил священнослужение протоиерею Андрею Другаю, покинувшему приход из-за несогласия с позицией РПЦ по вопросу военной операции на Украине. Суд указал, что священника четырежды вызывали в суд, но он не явился, и призвал его вернуться в пределы епархии.

25 июня политический журналист Руслан Тотров подал жалобу в Комитет по правам человека ООН в связи с решениями российских судов по двум его публикациям в соцсетях. Одна из публикаций касалась девушки, которая читала книгу на украинском языке, вторая касалась выдержки из беседы Тотрова с New York Times, которая сопровождалась карикатурным изображением Владимира Путина. Обе эти публикации стали основаниями для штрафов.

Кадыров на федеральном уровне

Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале 29 июня отреагировал на слова председателя СКР Александра Бастрыкина, который назвал «исламистами» участников нападений в Ростове-на-Дону и в Дагестане. «Александр Бастрыкин в ходе Международного юридического форума в Санкт-Петербурге вспомнил о последних терактах в Ростове и в Дагестане, а их исполнителей назвал "террористами-исламистами". Я хотел бы сказать Александру Ивановичу, что в таких высказываниях необходимо быть предельно аккуратным. Многократно говорил и еще раз подчеркиваю, что мусульмане не совершали и не совершают террористические акты. При этом очень надеюсь, что Александр Бастрыкин впредь не будет сравнивать ислам с террором», - написал глава Чечни.

25 июня Рамзан Кадыров призвал давать «жесткий ответ» на нападения на силовиков, в том числе привлекая к ответственности кровных родственников виновного. Мнение главы Чечни о том, что с терроризмом необходимо бороться максимально жестко, не вызывает сомнений, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Мягкая реакция пресс-секретаря президента на угрозы Кадырова родственникам боевиков продемонстрировала согласие с методами главы Чечни, указали опрошенные «Кавказским узлом» аналитики.

Чечню захлестнет волна объявлений кровной мести в случае, если власти действительно введут правило, что за действия того или иного боевика должен отвечать весь род. Слова Рамзана Кадырова, который на днях заявил об этом, противоречат шариату и адатам, а само его поведение продиктовано тревогой после нападения боевиков в соседнем Дагестане, считают опрошенные «Кавказским узлом» кавказоведы.

При этом пользователи соцсетей поставили под сомнение законность таких призывов к бессудным казням, обратив внимание на двойные стандарты в заявлениях главы Чечни. Некоторые сочли, что такие слова из уст главы региона неприемлемы в современном мире, а другие указали, что Кадыров демонстрирует двойные стандарты в вопросе ответственности родственников за действия конкретного человека.

Данные о погибших на Украине уроженцах юга России

Имран Викторов убит в военной операции на Украине, сообщила администрация Моздокского района. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 293 бойцов из Северной Осетии. Всего власти и силовики на 23.00 мск 30 июня сообщили о гибели на Украине не менее 4 309 жителей юга России, в том числе 2 121 жителей СКФО и 2 188 – ЮФО.

«Кавказский узел» ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов. В ряде регионов существует негласный запрет на публикацию таких данных.

В Дагестане озвучена гибель 934 человек, в Волгоградской области - 797, в Ростовской области – 468, в Краснодарском крае – 450, в Ставропольском крае – 429, в Астраханской области – 328, в Северной Осетии – 293, в Чечне - 191, в Кабардино-Балкарии – 146, в Калмыкии – 88, в Ингушетии – 65, в Карачаево-Черкесии – 63, в Адыгее – 57.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале «Кавказского узла» «Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев«, в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине. «Кавказский узел» также подвел итоги вооруженного конфликта за 2023 год «В СВО за 2 года погибло северокавказских силовиков уже в 4 раза больше, чем в конфликте на Северном Кавказе за последние 12 лет«.

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