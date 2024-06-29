Реакция Кремля на слова Кадырова стала поощрением угроз семьям боевиков

29 июня 2024, 17:02

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Мягкая реакция пресс-секретаря президента на угрозы Кадырова родственникам боевиков продемонстрировала согласие с методами главы Чечни, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Как писал "Кавказский узел", 25 июня Рамзан Кадыров призвал давать "жесткий ответ" на нападения на силовиков, в том числе привлекая к ответственности кровных родственников виновного. Мнение главы Чечни о том, что с терроризмом необходимо бороться максимально жестко, не вызывает сомнений, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Тот, кто посягнул на одного (из нас), должен понимать: (мы) убьем всех, кто состоит с ним в кровном родстве! Отца, брата, дядю", - привел перевод одной из фраз Кадырова блогер Тумсо Абдурахманов. Государственное ИА "Грозный-информ" опубликовало частичный перевод слов Кадырова, отметив, что за покушение на силовиков будут наказывать всю семью подозреваемых.

Слова Кадырова противоречат российскому законодательству, отметил исследователь "Центра Карнеги" Андрей Колесников*. "И при желании его можно привлечь к уголовной ответственности, есть же статья 119 УК РФ [угроза убийством]. Но, во-первых, такого рода вещи теперь возможны и в ходе ток-шоу на центральном телевидении, и границы языка ненависти расширились беспредельно. Во-вторых, у Кадырова особый статус и особые возможности говорить и делать все, что угодно. Пескову остается лишь плести нелепую словесную ткань", - сказал Колесников корреспонденту "Кавказского узла".

Заявление Кадырова противоречит законодательству, указал и чеченский политолог, попросивший не публиковать его имя. "Более того, заявление это противоречит и не имеет ничего общего с исламом и даже с адатами доисламской эпохи чеченцев. Защитник ислама, коим себя считает Рамзан, должен был сам пресекать такие заявления из уст других", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Традиция кровной мести, которая сложилась при родовом строе для защиты чести и имущества рода, на Северном Кавказе и сейчас действует как актуальный социальный механизм. Согласно этому обычаю, родственники убитого должны отомстить убийце или его родным, отмечается в справке "Кавказского узла" "Кровная месть - как теперь убивают на Кавказе".

Комментируя реакцию Кремля, политолог отметил, что подобное в Кремле "поощряется, особенно если это касается Чечни и других республик Северного Кавказа". "Не думаю, что ему из Кремля сделали упрек, скорее наоборот. Возможно, это его реакция на критику правозащитников и журналистов", - сказал он.

Родственники боевиков и вообще противников власти давно уже стали в Чечне объектом преследования, отметил президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. "Гонения, жестокие расправы практикуются с периода второй российско-чеченской войны, с 2000-х годов", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

30 декабря 2023 года Кадыров заявил, что родственники людей, подозреваемых в экстремизме, несут ответственность за их действия. Власти Чечни давно используют в борьбе с оппонентами запугивание их семей, но приказ Кадырова убивать родственников подозреваемых способен привести к реальным убийствам, указали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

В то же время на федеральном уровне и в других регионах могут "напрягаться" сейчас от такого рода заявлений, отметил Кутаев. "Потому что угроза расправы может коснуться людей, которые не имеют отношения к тем действиям, которые власть сама считает преступлением. Ведь силовики на местах из-за личных антипатий могут таким образом распространить гонения на любого не понравившегося человека. В этом власти могут видеть опасность", - считает он.

При этом, по его словам, угрозы теперь заявляются и на федеральном уровне. "Видимо, у власть предержащих имеется ощущение, что в обществе нарастает недовольство, могут быть бунты. Поэтому они тоже заинтересованы в запугивании. А для чеченцев эти запугивания уже не новы", - отметил Кутаев.

Напомним, 23 июня в Дербенте и Махачкале боевики совершили нападения на синагогу и православные храмы. В результате погибли 22 человека, 46 получили ранения. Среди участников атак оказались сыновья и племянник главы Сергокалинского района Дагестана. "Кавказский узел" в справке "Главное об участниках атак в Махачкале и Дербенте" собрал основную информацию об участниках атак.

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