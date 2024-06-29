ПАСЕ отметила ухудшение ситуации с давлением на активистов в Грузии

29 июня 2024, 05:37

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Парламентская ассамблея Совета Европы в своем заявлении назвала закон об иноагентах серьезным отступлением Грузии от шагов, предусмотренных для вступления в Евросоюз, и отметила ухудшение ситуации с давлением на представителей гражданского общества и журналистов в стране. Переговоры о вступлении в ЕС практически остановились, многое зависит от результатов парламентских выборов, отметили оппозиционные политики.

Как писал "Кавказский узел", 25 мая госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о введении ограничений на въезд в США граждан Грузии и членов их семей, ответственных за подавление гражданского общества и свободу собраний в Грузии. Санкции США стали лишь первым этапом давления на власти страны в связи с принятием закона об иноагентах, дальнейшее давление способно привести к глубокому экономическому кризису, спрогнозировали опрошенные "Кавказским узлом" политологи. Евросоюз сначала ограничится персональными санкциями, а в случае, если грузинские власти не изменят поведение, могут перейти к более обширным, отметили они.

14 мая парламент Грузии на фоне акций протеста принял в третьем чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния". 3 июня этот закон, который оппозиционеры и их сторонники называют "российским законом", видя в нем угрозу европейскому пути развития Грузии, вступил в силу, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах". Текст законопроекта с учетом внесенных перед третьим чтением поправок и пояснительная записка к нему, переведенные "Кавказским узлом", размещены в разделе "Нормативные акты". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главные требования закона Грузии "О прозрачности иностранного влияния".

Парламентская ассамблея Совета Европы распространила 28 июня заявление, в котором прокомментировала принятие властями Грузии закона об иноагентах. ПАСЕ назвало закон об иноагентах серьезным отступлением от шагов, которые были предусмотрены для вступления в Евросоюз.

ПАСЕ отметила рост числа случаев запугивания, угроз и физического насилия в отношении представителей гражданского общества, политических лидеров, гражданских активистов и журналистов в Грузии. «Уважение ценностей и принципов, которые отстаивает ЕС, очень важно для любой страны, которая хочет присоединиться к союзу. Европейский совет призывает власти Грузии обеспечить свободные и справедливые парламентские выборы этой осенью и поддержать долгосрочное и краткосрочное углубленное наблюдение за выборами со стороны партнеров. Совет продолжает внимательно следить за ситуацией", - говорится в заявлении ассамблеи.

Депутат Европарламента Маркета Грегорова сообщила, что введения санкций в отношении Грузии и приостановки безвизового режима требуют Эстония, Нидерланды, Чехия и Швеция. «У них нет поддержки большинства. Я надеюсь, что в июле совет направит очень сильный сигнал правительству Грузии и примет какие-то меры. Я думаю, что точечные санкции – это один из методов. Вообще, я считаю, что закон об «иностранных агентах» настораживает, но и закон об изменениях в налоговый кодекс, которые, по сути, позволят российским олигархам уйти от санкций. Так вот, эти законы показывают очень тревожную тенденцию и то, что Грузия склоняется в сторону России», - приводит ее слова "Мтавари Архи".

По словам депутата парламента Грузии от группы "Еврооптимисты" Романа Гоцеридзе, несмотря на то, что ожидались более жесткие санкции, принятую резолюцию тоже нельзя назвать мягкой. "Переговоры о процессе вступления в Европейский Союз практически остановились. Остальное зависит от того, как пройдут выборы", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Лидер Республиканской партии Давид Бердзенишвили недоумевает в связи с позицией ПАСЕ. "Позиция Европейского совета довольна шаткая. Они избегают изоляции страны перед выборами", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

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