Политологи оценили вероятность введения Евросоюзом санкций против Грузии

26 июня 2024, 05:45

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Грузинские чиновники одновременно говорят о сближении с Евросоюзом и распространяют дезинформацию о европейских ценностях, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. При этом власти Грузии уверены, что опасаться за европейское будущее страны не нужно. Евросоюз сначала ограничится персональными санкциями, но в случае, если грузинские власти не изменят свое поведение, могут перейти к более обширным, считают политологи.

Как писал "Кавказский узел", 25 мая госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о введении ограничений на въезд в США граждан Грузии и членов их семей, ответственных за подавление гражданского общества и свободу собраний в Грузии. Санкции США стали лишь первым этапом давления на власти страны в связи с принятием закона об иноагентах, дальнейшее давление способно привести к глубокому экономическому кризису, спрогнозировали опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

14 мая парламент Грузии на фоне акций протеста принял в третьем чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния". 3 июня этот закон, который оппозиционеры и их сторонники называют "российским законом", видя в нем угрозу европейскому пути развития Грузии, вступил в силу, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах". Текст законопроекта с учетом внесенных перед третьим чтением поправок и пояснительная записка к нему, переведенные "Кавказским узлом", размещены в разделе "Нормативные акты". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главные требования закона Грузии "О прозрачности иностранного влияния".

Парламентская ассамблея Совета Европы планирует 27 июня обсудить ситуацию в Грузии в связи с принятием закона «О прозрачности иностранного влияния» и процессы, протекающих в стране. Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель до начала обсуждений заявил, что от грузинских высокопоставленных чиновников исходит информация о сближении страны с Евросоюзом, но при этом они распространяют ложную информацию о Евросоюзе и его ценностях, что отдаляет Грузию от него. «От Грузии на высочайшем уровне слышны голоса о том, что страна сближается с Евросоюзом. Я могу отчетливо сказать: «Нет!» Закон и те отрицательные события, вызванные им, отдаляет Грузию от ЕС», - сказал Боррель на пресс-конференции в Люксембурге, транслировавшейся в эфире грузинской телекомпании «Мтавари архи».

Боррель сообщил, что протекающие процессы в Грузии противоречат настроению «абсолютного большинства» ее населения, которое выбирает демократические ценности и европейское будущее. В связи с этим ЕС планирует усилить поддержку гражданского общества и СМИ и противостоять распространяемой дезинформации.

Оппозиция раскритиковала власти Грузии, заявив о риске для евроинтеграции. «Если Грузия потеряет шанс евроинтеграции, это означает, что она останется один на один, лицом к лицу с Россией, с рухнувшими практически всеми стратегическими направлениями, останется в руках Китая и России», - сказала депутат парламента от фракции «Еврооптимисты» Хатия Деканоидзе.

Независимый депутат парламента Теона Акубардия расценила заявление Борреля, как выражение «недоверие властям Грузии и нежелание поддерживать с ними контакт».

Представитель непарламентской партии «Новые» Ани Кавтарадзе также считает, что заявление Борреля указывает на то, что Грузия рискует растерять своим достижения на пути евроинтеграции, а ее власти отдаляются от Евросоюза.

Однако в правящей партии «Грузинская мечта – Демократическое движение» заверяют, что не нужно опасаться за европейское будущее Грузии. «В 2030 году Грузия станет членом Евросоюза и станет с очень большим достоинством», - считает депутат парламента Ирма Заврадашвили.

Другой депутат партии Ираклий Закруа сообщил, что партия «работает по заказу грузинского народа, защищая грузинские интересы».

В свою очередь депутат Бека Давитулиани пояснил, что однажды текущая ситуация в мире изменится и «Грузия станет членом Евросоюза». Задача властей заключается в защите страны от определенных опасностей, в связи с чем их действия будут последовательны.

Грузинские политологи считают, что в отношении Грузии будут введены санкции после обсуждения в ПАСЕ. Однако, по их мнению, до парламентских выборов санкции будут скорее персональные, а в случае, если после выборов власти останутся прежними, стране грозит отмена безвизового режима с Евросоюзом.

На данном этапе Евросоюз введет санкции, не оказывающие влияние на большинство граждан страны, поскольку европейские партнеры считают, что народ Грузии достоин евроинтеграции, заявил корреспонденту "Кавказского узла" бывший депутат парламента, профессор Грузинского университета имени Ильи Чавчавадзе Давид Дарчиашвили.

Это предупреждение для других, которых еще не коснулись санкции, чтобы они вели себя подобающе.

«Санкции – давняя практика и если она существует, то должна иметь какой-то эффект. Порой он сиюминутный, порой – долгосрочный и косвенный – это предупреждение для других, которых еще не коснулись санкции, чтобы они вели себя подобающе», - сказал он.

Представитель "Института европейских ценностей Грузии", бывший посол Грузии в Совете Европы Мамука Жгенти полагает, что введенные персональные санкции едва ли повлияют на ситуацию в стране, поскольку ею неформально управляет учредитель «Грузинской мечты», миллиардер Бидзина Иванишвили, которого не интересует судьба его соратников. Даже находясь под санкциями, они не станут перечить олигарху из-за страха.

Главная задача санкций – дать понять властям и Иванишвили, что их действия неприемлемы.

«Главная задача санкций – дать понять властям и Иванишвили, что их действия неприемлемы. Также дать понять народу, что ими руководят люди, находящиеся под санкциями Евросоюза. При этом они не подразумевают ущемление народа и прекращения помощи», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Жгенти ожидает прекращение контактов ЕС с властями Грузии - будет намного меньше визитов, двусторонних протокольных встреч. По его словам, на сегодняшний день у Грузии «практически конфронтационный» статус с Евросоюзом и европейскими партнерами.

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