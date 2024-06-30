36 стран призвали Грузию отозвать закон об иноагентах

30 июня 2024, 03:39

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На проходящей в Женеве 56-й сессии Совета ООН по правам человека представители 36 стран призвали власти Грузии отозвать закон об иноагентах и прекратить преследование активистов и представителей гражданского общества.

Как писал "Кавказский узел", 25 мая госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о введении ограничений на въезд в США граждан Грузии и членов их семей, ответственных за подавление гражданского общества и свободу собраний в Грузии. 27 июня ПАСЕ назвала закон об иноагентах серьезным отступлением Грузии от шагов, предусмотренных для вступления в Евросоюз, а также отметила ухудшение ситуации с давлением на активистов в стране.

14 мая парламент Грузии на фоне акций протеста принял в третьем чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния". 3 июня этот закон, который оппозиционеры и их сторонники называют "российским законом", видя в нем угрозу европейскому пути развития Грузии, вступил в силу, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах". Текст законопроекта с учетом внесенных перед третьим чтением поправок и пояснительная записка к нему, переведенные "Кавказским узлом", размещены в разделе "Нормативные акты". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главные требования закона Грузии "О прозрачности иностранного влияния".

Представители 36 стран на проходящей 29 июня в Женеве 56-й сессии Совета ООН по правам человека обратились с призывом к властям Грузии отозвать закон об иноагентах и прекратить репрессии против участников акций протеста, пишут "Новости-Грузия".

В совместном заявлении говорится, что подписанты считают закон серьезной угрозой для гражданского общества и прав человека в Грузии. "Это закон призван оказать сдерживающее влияние на деятельность СМИ, правозащитников и организаций гражданского общества с целью подавления их голосов", - цитирует заявление "Грузия-Онлайн".

Также подписанты призвали правительство Грузии расследовать факты применения насилия в отношении демонстрантов, прекратить "спланированную кампанию" клеветы и запугивания лидеров гражданского общества.

Заявление подписали 25 стран-членов Евросоюза, США, Великобритания, Швейцария, Норвегия, Канада, Исландия, Украина, Албания, Черногория, Монако и Лихтенштейн.

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