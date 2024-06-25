Руслан Тотров. Фото: https://alaniatv.ru/zhurnalist-ruslan-totrov-oshtrafovan-na-50-tysyach-rublej-za-diskreditatsiyu-vs-rf/

25 июня 2024, 19:00

Руслан Тотров пожаловался в Комитет по правам человека ООН

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Политический журналист из Осетии Руслан Тотров подал жалобу в Комитет по правам человека ООН относительно двух решений суда, вынесенных против него в России. 

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2023 года суд во Владикавказе оштрафовал на 20 тысяч рублей журналиста Руслана Тотрова за пост о задержании девушки, которая читала книгу на украинском языке. Комментарий Тотрова к этому событию суд расценил как возбуждение ненависти или вражды. Тотров заявил, что штрафы не заставят его высказывать свое мнение более сдержанно.

Ранее Тотров был дважды оштрафован по административной статье о дискредитации армии. Промышленный райсуд Владикавказа 1 декабря 2022 года оштрафовал журналиста Руслана Тотрова на 50 тысяч рублей, признав его виновным в дискредитации российских военных, аналогичное решение было вынесено по другому административному протоколу в отношении журналиста 17 ноября 2022 года. Тотров обжаловал оба штрафа, но Верховный суд Северной Осетии оставил решения в силе, отклонив все доводы защиты, в том числе о том, что Тотров проживает за границей. 

Политический журналист Руслан Тотров подал сегодня жалобу в Комитет по правам человека ООН (копия документа имеется в распоряжении "Кавказского узла") в связи с решениями российских судов по двум его публикациям в соцсетях. Одна из публикаций касалась девушки, которая читала книгу на украинском языке, вторая касалась выдержки из беседы Тотрова с New York Times, которая сопровождалась карикатурным изображением Владимира Путина. Обе эти публикации стали основаниями для штрафов.

 "Статья 19 Международного пакта о гражданских и политических правах указывает, что каждый человек имеет право беспрепятственно придерживаться своих мнений, право на свободное выражение своего мнения; это право включает свободу искать, получать и распространять всякого рода информацию и идеи, независимо от государственных границ, устно, письменно или посредством печати или художественных форм выражения, или иными способами по своему выбору", - говорится в тексте жалобы. 

Тотров считает, что действиями властей Российской Федерации нарушены его права, предусмотренные Международным пактом о гражданских и политических правах, не только по статье 19 (право на свободное выражение мнения), но и по статье 20 (запрет пропаганды войны) и статье 26 (запрет дискриминации - имеется в виду дискриминация людей с пацифистскими убеждениями), следует из текста жалобы. 

Руслан Тотров назвал обращение в Комитет по правам человека ООН "совершенно осознанным решением". "Российское правосудие категорически и окончательно себя скомпрометировало. Мы, безусловно, не признаем и не соглашаемся с новыми статьями административного и уголовного кодексов, все эти разговоры о так называемой "дискредитации российской армии" - это натягивание совы на глобус, это жесточайшая цензура, и принимать подобные правила игры и соглашаться с откровенным нарушением Конституции Российской Федерации я лично, как журналист, не намерен. Никаких способов эффективно оспаривать вынесенные мне приговоры на территории России больше не осталось", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла", отметив, что ЕСПЧ в текущих реалиях "также не работает".

 Владимир Путин 11 июня 2022 года подписал законопроект о неисполнении решений ЕСПЧ, вынесенных после 15 марта того же года. 16 сентября 2022 года Россия перестала быть участницей Европейской конвенции о правах человека. ЕСПЧ заявил, что сохраняет компетенцию рассматривать заявления, направленные против России, при условии, что они были поданы до этого дня.

По словам Тотрова, подача жалобы в Комитет по правам человека ООН - это "символический шаг". "Никакое определение, вынесенное этим органом, не будет обязательным к исполнению, но я надеюсь, что рано или поздно морок в моей родной стране спадет, этот политический режим рухнет, и я хочу "готовить сани летом", хочу, чтобы было четкое определение КПЧ ООН, потому что в конечном итоге как журналист, который работает не только с российской, но и с международной аудиторией, я считаю очень важным признание того, что вся моя деятельность никоим образом не нарушает законы, а так называемое новое законотворчество РФ - как раз и есть попрание основополагающих принципов Конституции", - подчеркнул Руслан Тотров. 

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Примечание:

"Жительница Владикавказа заподозрена в дискредитации армии", "Житель Северной Осетии обвинен в дискредитации армии", "Лолаева потребовала признать неконституционной статью о дискредитации армии".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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