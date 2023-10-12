Руслан Тотров пообещал обжаловать третий штраф

12 октября 2023, 22:54

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Журналист Руслан Тотров, оштрафованный судом во Владикавказе за пост в соцсети, обжалует это решение. По его словам, штрафы не заставят его высказывать свое мнение более сдержанно.

Как писал "Кавказский узел", суд во Владикавказе оштрафовал на 20 тысяч рублей журналиста Руслана Тотрова за пост о задержании девушки, которая читала книгу на украинском языке. Комментарий Тотрова к этому событию суд расценил как возбуждение ненависти или вражды.

Ранее Тотров был дважды оштрафован по административной статье о дискредитации армии. Промышленный райсуд Владикавказа 1 декабря 2022 года оштрафовал журналиста Руслана Тотрова на 50 тысяч рублей, признав его виновным в дискредитации российских военных, аналогичное решение было вынесено по другому административному протоколу в отношении журналиста 14 ноября 2022 года. Тотров обжаловал оба штрафа, но Верховный суд Северной Осетии оставил решения в силе, отклонив все доводы защиты, в том числе о том, что Тотров проживает за границей.

О том, что дело против Руслана Тотрова поступило в суд, он узнал случайно. "Узнал я об этом от коллеги журналиста, который эту информацию каким-то образом раскопал на сайте Промышленного суда Владикавказа", - сказал Тотров корреспонденту "Кавказского узла".

Журналист напомнил, что он находится за пределами России, и дело рассматривалось без его участия. Не присутствовал на заседании суда и его адвокат. "Никаких уведомлений я не получал, адвокат Андрей Сабинин от меня узнал об этой истории, его тоже об этом никто не уведомлял, на заседании он не был. Поэтому наспех грубыми белыми нитками сшитое дело рассматривалось без нас", - рассказал Тотров.

Получив третий по счёту штраф, Тотров не намерен выражаться в свои текстах более сдержанно. "Штраф меня не удивил, потому что вся правоохранительная система, а далее судебная система России просто на конвейер поставила наказания неугодных журналистов. Естественно, где первый и второй, там и третий, и четвертый. Это было вопросом времени. Вообще не собираюсь выражаться сдержанно, я не опасаюсь никаких штрафов, пусть возбуждают. Это не повлияет ни на мои тексты, ни мою позицию и уж точно не повлияет на моё стремление показать миру, что у Осетии <есть> цивилизованное лицо медийное, что Осетия это не только поддержка того, что творится на Украине".

Возвращение в Россию Тотров считает невозможным. "В Россию мне дороги нет, по этому поводу я не питал иллюзий и в прошлом году. Очень обидно, что в Осетию невозможно приехать, потому что это самое важное место для меня, по которому я очень скучаю. Я приеду не раньше, чем сменится политический режим в России", - отметил он.

Руслан Тотров заявил о недоверии к результатам лингвистической экспертизы публикации, которую провел эксперт управления ФСБ по Северной Осетии, и рассказал, что собирается обжаловать штраф. "Решения суда мы с адвокатом будем обжаловать в российских и далее в международных инстанциях", - подчеркнул он.

Адвокат Руслана Тотрова Андрей Сабинин отказался от комментариев.

Оспорить заключение эксперта может повторная экспертиза, сообщил адвоката Агубе Галуев. "Обычно, чтобы оспорить выводы эксперта, обращаются к специалисту, который готовит своё заключение (рецензию), и на основании его выводов ходатайствуют о дополнительной либо повторной экспертизе. Либо оспаривают соблюдение процессуальных норм при назначении и производстве экспертизы. Всё это можно изложить в жалобе или уже поставить эти вопросы непосредственно в вышестоящем суде", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Блогер из Осетии Батраз Мисиков подвергся уголовному преследованию за высказывание в посте, основанием в его деле также служила экспертиза, сделанная по заказу ФСБ. "Я не всегда согласен с тем, что пишет Руслан – у нас разное мнение по многим поводам. Но я рад, что он находится вне юрисдикции российских правоохранительных органов. Мне кажется, что сейчас в том состоянии, в каком находится страна, объективное расследование и суд над ним невозможны", – сказал Мисиков корреспонденту "Кавказского узла".

"Кавказский узел" писал, что блогер из Северной Осетии Батраз Мисиков, пишущий под псевдонимом "Батраз Сидамон", в мае 2022 года был обвинен в пропаганде превосходства русских над осетинами и разжигании ненависти к КПРФ и государству. Основанием для возбуждения головного дела стали выводы экспертов частной компании (эксперта Кунавина), в которую обратились сотрудники ФСБ. Адвокат заявил, что независимая экспертиза публикации Мисикова, которая проведена по инициативе защиты, противоречит первой экспертизе, в ходе которой были допущены нарушения в процедуре, защита потребовала признать заключение первой экспертизы недействительным. Судья удовлетворил ходатайство прокурора о третьей экспертизе текста Мисикова в экспертно-криминалистическом центре (ЭКЦ) МВД по Северной Осетии, однако сотрудники центра отказались проводить экспертизу, сославшись на отсутствие компетенций. Дело было закрыто в связи с истечением срока давности, но Мисиков намерен добиваться полной реабилитации.

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