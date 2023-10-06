Мисиков добивается полной реабилитации после закрытия дела об экстремизме

06 октября 2023, 23:20

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Дело блогера из Северной Осетии Батраза Мисикова, обвиненного в экстремизме за пост в Telegram, закрыто по срокам давности, однако он намерен добиваться полной реабилитации и уже обратился в Верховный суд. Коллеги и друзья блогера объяснили его решение стремлением к справедливости, хотя усомнились, что стоит оспаривать такое решение суда.

Как писал "Кавказский узел", 11 мая 2022 года стало известно, что блогер из Северной Осетии Батраз Мисиков, пишущий под псевдонимом "Батраз Сидамон", был обвинен в пропаганде превосходства русских над осетинами и разжигании ненависти к КПРФ и государству. Адвокат заявил, что независимая экспертиза публикации Мисикова, которая проведена по инициативе защиты, противоречит выводам экспертов частной компании (эксперта Кунавина), в которую обратились сотрудники ФСБ. Опрос лингвиста из частной компании выявил нарушения в процедуре, защита потребовала признать его заключение недействительным. Судья удовлетворил ходатайство прокурора о третьей экспертизе текста Мисикова в экспертно-криминалистическом центре (ЭКЦ) МВД по Северной Осетии, однако сотрудники центра отказались проводить экспертизу, сославшись на отсутствие компетенций.

Поводом для административного дела стал пост с комментарием инициативы активистов движения "Ныфс" переименовать улицу Ленина в честь Героя Советского Союза Тогузова. Защита блогера настаивает на том, что Мисиков реализовал свое право на свободу слова. По ходатайству защиты рассмотрение дела было перенесено в Беслан, по месту жительства блогера. Высказывание Мисикова может быть поводом для дискуссии, но не для возбуждения дела, указал комитет "Матери Беслана".

Дело Батраза Мисикова закрыто в связи с истечением срока давности, об этом сам блогер узнал на последнем судебном заседании. Перед этим суд отклонил пять ходатайств защиты, которые суд рассматривал с 6 июля и несколько раз переносил слушания, отметил он. "У нас накопилось пять ходатайств, которые отмели по каким-то надуманным причинам и объявили, что по срокам давности дело объявляется закрытым", - рассказал Мисиков корреспонденту "Кавказского узла".

Мисиков отметил, что намерен добиваться полной реабилитации и уже обратился в Верховный суд республики.

После выдвинутых обвинений Мисиков продолжал вести свой блог в прежнем темпе. По его наблюдениям, дело существенно не отразилось на количестве фолловеров. Сейчас у Telegram-канала Sidaemon 3566 подписчиков. В своём блоге Мисиков анализирует исторические документы, а также часто критикует действия властей Северной и Южной Осетии.

Связь между своей деятельностью и тем, что полемикой вокруг переименования улицы занялась именно ФСБ, Мисиков считает возможной. "Я думаю, это претензии лично ко мне, но я не знаю, за что. Почему - об этом можно только гадать", - подчеркнул он.

В основе обвинения по делу Мисикова лежали заключения специалистов ООО "Луч", которые подготовили выводы по просьбе ФСБ на безвозмездной основе. Защите удалось поставить под сомнение эти заключения, указать на нарушения и обратить внимание на экспертизу независимого специалиста, который сделал противоположные выводы. После этого судом была назначена третья экспертиза в ЭКЦ МВД, которую так и не провели.

Существует судебная практика - лица, в отношении которых прекращены дела об административных нарушениях за сроками давности, могут добиться возмещения судебных расходов, например, расходов на адвоката, отметил адвокат Мисикова Агубе Гаглоев. "Чтобы говорить о возмещении морального вреда, всё-таки нужно установить невиновность", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Дело Мисикова освещал блогер, автор канала и подкаста об Осетии Raydian Алик Пухаев. "Понимая в каких текущих условиях мы живём, я считаю прекращение дела не победой, а успехом защиты. Мы видели, сколько суду пришлось сделать экспертиз, чтобы понять, в чём обвиняется Батраз, есть ли в обвинениях какой-то смысл, есть ли умысел, есть ли основания для обвинений. Суд предпочёл не отвечать на этот вопрос, потому что на него невозможно ответить так, как хотелось бы людям, заявившим на Батраза. Поэтому суд предпочёл прекратить дело в связи с завершением сроков. Я знаю позицию Батраза, он намерен добиваться полной реабилитации, он хочет осуществить своё право гражданина Росси, узнать от государства, нарушал ли он закон или нет", - сказал Пухаев корреспонденту "Кавказского узла".

Анета Гадиева из комитета "Матери Беслана" поддерживала бывшего заложника бесланской школы Мисикова на судебных заседаниях. "Скорее всего, Батраз рискует, приняв решение добиться полной реабилитации. Но у него, видимо, есть уверенность в своей правоте. Думаю, он хотел создать прецедент. Это смелость, шаг к развитию правовой культуры в нашем инфантильном, аморфном обществе", - подчеркнула она.

Необходимости добиваться полной реабилитации нет, считает юрист, гражданская активистка Индира Габолаева. "Я считаю прекращение дела в отношении Батраза Мисикова победой общественности. Это стало результатом реакции общества и это хорошо. Хорошо, когда общество имеет волю выражать свою позицию и хорошо, когда правоохранительная система не глуха к этому мнению. На мой взгляд, добиваться полной реабилитации нет необходимости. Однако решение этого вопроса нужно оставить на усмотрение его защиты. При этом необходимо исходить из последствий, а именно - сможет ли прекращенное административного дела быть негативно использовано в будущем? Есть ли потенциальная угроза использования факта прекращения дела по нереабилитирующим основаниям во вред Батразу Мисикову?" - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" активисты и блогеры указали, что дело против Мисикова связано с его гражданской позицией. Если суд признает его виновным, это может стать началом массового преследования за высказывание собственного мнения, полагают они.

Новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".

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