Суд по делу Батраза Сидамона перенесен в Беслан

03 июня 2022, 16:07

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Владикавказский суд удовлетворил просьбу защиты перенести в Беслан рассмотрение административного дела блогера Батраза Сидамона, обвиненного в разжигании ненависти.

Как писал "Кавказский узел", 11 мая стало известно, что блогер из Северной Осетии Батраз Мисиков, пишущий под псевдонимом "Батраз Сидамон", обвинен в пропаганде превосходства русских над осетинами и разжигании ненависти к КПРФ и государству. Поводом для административного дела стал пост с комментарием инициативы активистов движения "Ныфс" переименовать улицу Ленина в честь Героя Советского Союза Тогузова. Защита блогера настаивает на том, что Мисиков реализовал свое право на свободу слова.

Независимая экспертиза противоречит выводам экспертов частной компании, которые проанализировали публикацию Мисикова, заявил адвокат. Высказывание блогера может быть поводом для дискуссии, но не для возбуждения дела, указал комитет "Матери Беслана".

Сегодня в Ленинском райсуде Владикавказа состоялось первое заседание по делу Батраза Мисикова. Заседание прошло в открытом формате, из представителей прессы на нем присутствовал только корреспондент "Кавказского узла".

Адвокат Мисикова Агубе Галуев заявил ходатайство о переносе судебного слушания по месту жительства подсудимого, в Беслан, и далее рассматривать дело в Правобережном районном суде.

Прокурор высказал возражение, предположил, что Мисиков хочет затянуть процесс. Однако судья Заурбек Цаголов удовлетворил ходатайство защиты, назвав это реализацией конституционного права подсудимого, передал корреспондент "Кавказского узла".

Сам Батраз Мисиков сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что перенос слушания в Беслан не имеет для него принципиального значения, но из-за удобства он решил воспользоваться своим правом перенести процесс. «Суд у меня прямо за огородом, очень удобно», - пояснил блогер.

Напомним, бывшие заложники бесланской школы № 1 создали на сайте Change.org петицию с требованием прекратить преследование Батраза Сидамона. К 16.00 мск 3 июня она собрала 302 подписи.

Блогер Батраз Сидамон пишет в основном о политической и социальной стороне жизни Северной и Южной Осетий. На его Telegram-канал подписаны 2,4 тысячи пользователей. Сидамон предпочитал вести блоги анонимно и обнародовал свое имя только в связи с возбуждением в отношении него административного дела.

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