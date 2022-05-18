Защита раскритиковала экспертизу частной компании по делу осетинского блогера

18 мая 2022, 02:50

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Независимая экспертиза противоречит выводам экспертов частной компании, которые проанализировали пост подозреваемого в разжигании ненависти блогера из Северной Осетии Батраза Сидамона, заявил адвокат. Высказывание блогера может быть поводом для дискуссии, но не для возбуждения дела, указали "Матери Беслана".

Как писал "Кавказский узел", 11 мая стало известно, что блогер из Северной Осетии Батраз Сидамон был обвинен в пропаганде превосходства русских над осетинами и разжигании ненависти к КПРФ и государству. Причиной административного дела стал пост с комментарием инициативы активистов движения «Ныфс» переименовать улицу Ленина в честь героя Советского Союза Тогузова. Защита блогера настаивает на том, что Сидамон реализовал свое право на свободу слова.

Блогер Батраз Сидамон пишет в основном о политической и социальной стороне жизни Осетии – как Северной, так и Южной. Сейчас у Сидамона канал в Telegram с 2,4 тысячи подписчиков. Большинство его последних постов посвящены выборам президента Южной Осетии. Батраз Сидамон предпочитал вести блоги анонимно и раскрыл своё авторство только в связи с возбуждением в отношении него административного дела, передает корреспондент "Кавказского узла".

Обвинение основывается на экспертизе, которую провела частная организация, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Батраз Сидамон. По словам блогера, до административного дела у него был конфликт с учредительницей фирмы, которая проводила психолингвистическую экспертизу публикации. Защита заказала экспертизу у независимого московского эксперта, ее выводы противоречат предыдущей экспертизе, сказал Сидамон.

"В представленных на исследование материалах не содержатся слова и высказывания с негативной оценкой какой-либо социальной, конфессиональной или национальной группы (…), не содержатся слова и высказывания, свидетельствующие о пропаганде неполноценности (превосходства) граждан какой-либо национальности или социальной группы в сравнении с другой (…), не содержатся слова и высказывания, декларирующие враждебные намерения какой-либо социальной, конфессиональной или национальной группы", - говорится в выводах независимой лингвистической экспертизы, копия которой имеется в распоряжении "Кавказского узла".

В тексте психолого-лингвистической экспертизы, которую Батраз Сидамон ранее представил "Кавказскому узлу" и проведенной частной организацией во Владикавказе, написано: "Психологический анализ высказываний автора обнаружил содержание отрицательной эмоциональной установки в отношении "коммунистов", "коммунистов Осетии", "государства". В анализируемой ситуации общения выражается критическое отношение к указанным группам".

«Специалисты в целом не знают принципов судебной экспертизы и не владеют навыками судебно-экспертной работы [...] допускают логические и фактические ошибки», - пришли к выводу независимые эксперты, проанализировав результаты исследования частной организации.

«Батраза привлекают к административной ответственности по статье 20.3.1 КоАП РФ [...] Фактически основное доказательство по делу - это заключение специалистов [частной компании]. Однако это заключение проведено с грубыми процессуальными нарушениями, методическими и логическими ошибками. Что касается заключения, которое подготовила [частная компания], то это заключение не является заключением эксперта. То есть специалисты, которые его проводили, не были предупреждены об ответственности за дачу заведомо ложного заключения», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Агубе Галуев.

Частная компания, которой ФСБ заказало исследование, имеет очень широкий спектр экономической деятельности, который включает оказание услуг в области бухгалтерского учета, деятельность по организации выставок и деятельность рекламных агентств, отметил Галуев.

«Возникают вопросы и к квалификации экспертов. Есть грубая логическая ошибка. В частности где речь идет о том, что пост Батарза пропагандирует превосходство русских над осетинами. Там по контексту понятно, что речь идет об одном событии, которое имело место в 1991 году – это переименование Ленинграда. Специалисты [частной компании] выводят из нее ложное логическое следствие – русские всё всегда могут переименовать, а осетины нет. И еще одно ложное логическое следствие – поэтому у русских превосходство над осетинами. Так же, на наш взгляд, заключение [частной компании] не обосновано. "Коммунисты Осетии" - это политическая партия, а не социальная группа. Критиковать партии по закону можно, поэтому критика партий не может быть экстремизмом», - рассказал адвокат.

По мнению Галуева, заключение частной компании является недопустимым. «В связи с тем, что мы не согласны с заключением этих специалистов, мы организовали свое исследование, оно было поручено специалисту-лингвисту. Перед ним были поставлены те же вопросы. Это специалист высокой квалификации, xлен Палаты судебных экспертов им. Ю.Г. Корухова (СУДЭКС), аккредитованный эксперт Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзорf). Специалист пришел к выводам, которые противоположны выводам специалистов [частной компании], он опровергает их указывает на то, что они фактически не владеют навыками и принципами судебной экспертизы, не владеют навыками судебно-экспертной работы», - сказал адвокат.

По его словам, защита направила копию экспертизы в прокуратуру и она будет приобщена к делу. «Данное заключение мы представим в обоснование нашей позиции, его копия уже направлена в прокуратуру района. Мы считаем, что в таких обстоятельствах заключение [частной компании] является недопустимым. Ни одно доказательство не имеет заранее установленной силы ни для суда, ни для других должностных лиц. Но фактически процессуально заключение специалиста, подготовленное [частной компанией], и наше заключение, имеют абсолютно один процессуальный статус», - сказал Галуев.

Комментариями прокуратуры Северной Осетии относительно независимой экспертизы защиты Сидамона "Кавказский узел" пока не располагает.

"Матери Беслана" заступились за блогера

Батраз Сидамон (Мисиков) был заложником в захваченной террористами бесланской первой школы в 2004 году. События 2004-го года воспитали его гражданином, человеком неравнодушным, переживающим за свой народ и его будущее, заявил комитет «Матери Беслана».

По мнению представителей комитета, мысли, высказанные Батразом в его посте, – повод для дискуссии, но не для возбуждения административного дела. «Вся история с его комментарием по поводу перемены имени улицы - всего лишь мнение человека, размышляющего о прошлом и будущем. С этим мнением может быть кто-то не согласен, у кого-то оно может вызывать раздражение, негативные чувства. По поводу этого мнения можно дискутировать, осуждать его. Например, мы, поколение родителей Батраза, выросли на идеалах социализма, у нас с этим связаны свои, глубокие смыслы, и нам сложно согласиться с его суждением по данному вопросу. Но это всего лишь повод для дискуссии, а не для возбуждения административного дела с последующими санкциями. Слишком опасная тенденция брать за правило неугодное кому-то мнение и выдавать за экстремизм. Это чревато превращением в бесконечную «охоту на ведьм». И это уже политика двойных стандартов, когда за допущение теракта в Беслане, за гибель сотен людей, за искалеченные судьбы никто из должностных лиц, отвечающих за безопасность граждан, не ответил, а за мнение, может быть и не для всех приемлемое, высказанное человеком, испытавшим на себе ужас терроризма, привлекают к суду», - говорится в обращении комитета, опубликованном 17 мая на сайте телеканала «Крылья ТВ».

Поддерживает Сидамона и автор инициативы переименования улицы Ленина, активист общественной организации «Ныфс» Вале Газзаев.

"Если во Владикавказе не будет улицы имени Ленина, от Ленина не забудут, так как практически во всех населенных пунктах Осетии есть объекты с его именем, а вот Каурбека Тогузова уже забывают. Он ведь не политик, а всего лишь солдат. Я опасаюсь, что точно также будут стирать имена простых осетинских ребят, которые сейчас (на Украине) оставляют свои жизни", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Вале Газзаев.

Предложение о переименовании улицы во Владикавказе резко раскритиковала КПРФ. "Замах на то, чтобы переименовать улицу В.И. Ленина в честь ветерана, героя Советского Союза, является циничной провокацией [...] Могу уверенно предположить, что советский патриот, ветеран Великой Отечественной войны Каурбек Тогузов никогда бы не пожелал, чтобы его достойное имя превратили в объект дешевых манипуляций. Более того, не стоит забывать, что он принадлежал к представителям легендарного поколения, которое сильнее всего противостояло «переименованиям» и любым попыткам расправиться с великим советским прошлым. И имя Владимира Ильича Ленина для этих людей священно", - говорится в заявлении заместителя председателя партии КПРФ Дмитрия Новикова, опубликованном 4 мая на сайте партии.

Новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".

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