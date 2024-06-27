Политологи указали на финансовые риски Грузии из-за разногласий с Евросоюзом

27 июня 2024, 20:14

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Венецианская комиссия призвала власти Грузии принять меры к защите прав женщин на выборах, но этот шаг не в интересах правящей партии, заявили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Игнорирование рекомендаций европейских органов по законодательству грозит Грузии приостановкой финансовой помощи от Евросоюза, указали они.

"Кавказский узел" писал, что 5 апреля парламент Грузии принял поправки в Избирательный кодекс, которые предполагали отмену гендерных квот на выборах. Документ был направлен на подпись президенту страны. Саломе Зурабишвили объяснила решение наложить вето на поправки в Избирательный кодекс об отмене поддержки женщин на выборах тем, что законопроект противоречит евроатлантическому курсу страны. 15 мая депутаты парламента Грузии отказались утвердить замечания Саломе Зурабишвили к законопроекту об отмене гендерных квот и большинством голосов преодолели вето президента.

Венецианская комиссия опубликовала заключение на поправки в Избирательный кодекс Грузии, предусматривающие отмену гендерных квот.

Комиссия в своем заключении от 26 июня обратила внимание, что отмена гендерных квот для женщин при составлении партийных списков на выборах в парламент и органы местного самоуправления "вызывает серьезную обеспокоенность по поводу стабильности избирательного законодательства", поскольку изменения внесены незадолго до парламентских выборов. Она указала, что гендерные квоты были введены в связи с неравенством полов и недостаточным количеством женщин в парламенте, поскольку другие способы оказались неэффективными.

Венецианская комиссия подчеркнула, что для успешных изменений избирательного законодательства необходимо: четкое и всеобъемлющее законодательство, отвечающее международным обязательствам и стандартам, а также выполнение предыдущих рекомендаций. Кроме того, подобные изменения должны приниматься после проведения консультаций с обществом.

Венецианская комиссия заявила, что "процесс изменений избирательного законодательства недостаточно инклюзивен и прозрачен", а "изменения избирательного законодательства рискуют быть восприняты как предназначенные в большей степени для действующих чиновников, чем для улучшения избирательной системы", - говорится в заключении.

Кроме того, в заключении говорится, что практика частых внесений изменений в грузинское избирательное законодательство рискует подорвать целостность избирательного процесса и постоянные усилия государства по консолидации демократии. Это также рискует запутать избирателей, партии и кандидатов и затруднит применение закона, что может привести к ошибкам в избирательном процессе и последующем недоверии к избирательным органам.

Комиссия также указала, что ожидает проведения реформы избирательного законодательства для предотвращения внесения частых изменений в закон и создания стабильности.

"Согласно рекомендации Венецианской комиссии, правительство Грузии должно принять временные специальные меры, посредством которых будет стимулироваться рост женского представительства в парламенте и городских советах", - написано в заключении.

Грузинские политологи обратили внимание, что правящая партия "Грузинская мечта – Демократическое движение" упразднила гендерные квоты в партийных списках, исходя из внутрипартийных интересов. По этой причине власти не примут во внимание мнение Венецианской комиссии, не только по этому законопроекту, но и по другим тоже.

"Грузинская мечта" считает этот вопрос значимым для предвыборной борьбы, поэтому отменила гендерные квоты, считая, что на местах может мобилизовать больше своих сторонников, сказал один из основателей "Грузинского центра стратегического анализа" Валерий Чечелашвили корреспонденту "Кавказского узла". "Поэтому <в "Грузинской мечте"> не будут обращать внимания на заключение Венецианской комиссии, у которой очень четкое и аргументированное мнение. "Грузинская мечта" обвинила комиссию в недостатке профессионализма, компетенции и политической ангажированности. Поэтому при заключениях по другим законопроектам к ним станут относиться с приблизительно таким же алгоритмом оценки", - полагает он.

По его мнению, у таких действий будут последствия, которые осложнят отношения с Евросоюзом, подорвут атмосферу доверия во взаимодействии европейских чиновников с ведущими фигурами правительства Грузии, а в процессе сближения ЕС потребуют доверительных отношений.

Если ЕС приостановит финансовую помощь Грузии, то это может стать ударом по экономической стабильности Грузии. Это не только вливания в страну, но сигнал международным инвесторам и рынкам, подчеркнул Чечелашвили. "Грузинская финансовая система очень интегрирована в западные финансовые институты и подпитывается ими, начиная от Всемирного банка и Международного валютного фонда. <Осложнение отношений с ЕС> может оказать очень плохое воздействие на финансовую систему, курс национальной валюты – лари. Правительство может оказаться в очень сложном положении, но я не знаю, отдает ли оно себе отчет в этом", – сказал он.

Руководитель "Центра исследований безопасности и международных отношений" Ника Читадзе подтвердил, что в случае финансовых санкций Грузия окажется в изоляции, что ухудшит социально-экономическую ситуацию в стране.

"Экономические санкции еще не введены, но политическая обстановка уже отразилась на курсе лари, девальвация идет - и это летом, во время туристического сезона. По его окончании, с сентября, все это отразится на повышении цен - <вырастет> себестоимость разных видов продуктов и обслуживание в сфере сервиса", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

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