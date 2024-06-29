29 июня 2024, 23:43

Суд арестовал краснодарскую скрипачку за лозунг в поддержку Украины

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Ленинский суд Краснодара назначил сутки административного ареста скрипачке Кубанского симфонического оркестра Марине Насоновой из-за опубликованной в мессенджере фразы в поддержку Украины.

Марина Насонова была признана виновной в демонстрации экстремисткой символики в группе Кубанского симфонического оркестра в WhatsApp*, в которой состоит более  90 человек, она опубликовала в группе фразу в поддержку Украины, следует из постановления Ленинского районного суда Краснодара.

Насонова признала вину и раскаялась, тем не менее суд назначил ей административный арест сроком на одни сутки. В постановлении суда Насонова указана главным дирижером оркестра.

На сайте Кубанского симфонического оркестра фамилия Насоновой числится в группе вторых скрипок, главным дирижером указан Денис Ивенский.

"Кавказский узел" также писал, что суд оштрафовал жительницу Сочи Ольгу Верхососову на 40 тысяч рублей, посчитав дискредитацией армии лозунг в поддержку Украины, озвученный в присутствии военнослужащих.

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Примечание:

"Волгоградский политик оштрафован по статье о дискредитации армии", "Краснодарец оштрафован за пацифистский пикет", "Житель Ростовской области заподозрен в дискредитации военных".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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