Жительница Сочи оштрафована за проукраинский лозунг

03 декабря 2023, 15:40

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Суд оштрафовал жительницу Сочи Ольгу Верхососову на 40 тысяч рублей, посчитав дискредитацией армии лозунг в поддержку Украины, озвученный в присутствии военнослужащих.

Как писал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей административной статье (20.3.3 КоАП РФ). Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Центральный райсуд Сочи оштрафовал местную жительницу Ольгу Верхососову на 40 тысяч рублей, признав ее виновной по административной статье о дискредитации армии, сообщает сегодня "Кавказ.Реалии"*.

Согласно протоколу, женщина, находясь в морском порту Сочи, снимала на телефон радиолокационную станцию на корабле, а затем выкрикнула стоящим рядом с ней военным проукраинский лозунг, пишет издание.

Согласно карточке дела на сайте суда, Ольга Верхососова была обвинена по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ, которая предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. Карточка обновлена 30 ноября, в ней опубликован текст постановления, датированного 27 ноября.

Ольга Верхососова не признала себя виновной, отмечается в постановлении. "При этом суду пояснила, что, действительно, она находилась рядом с территорией морпорта. Никого ни к чему она не призывала, услышала фразу [в поддержку Украины] и повторила ее. Не отрицает, что фотографировала корабль, но без какой-либо цели", - говорится в документе.

Однако суд расценил заявление подсудимой о невиновности "как ее способ защиты и желание уйти от ответственности за совершенное административное правонарушение" и назначил ей штраф в 40 тысяч рублей.

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