Протоиерей Андрей Другай. Стоп-кадр видео из ЖЖ Андрея Кураева (признан иноагентом) от 25.06.24, https://diak-kuraev.livejournal.com/4563502.html

27 июня 2024, 23:40

Церковный суд в Краснодаре запретил служить священнику-пацифисту

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Церковный суд Екатеринодарской и Кубанской епархии запретил священнослужение протоиерею Андрею Другаю, покинувшему приход из-за несогласия с позицией РПЦ по вопросу военной операции на Украине.

Церковный суд в Краснодаре  посчитал, что протоиерей Андрей Другай самовольно оставил епархию и запретил ему священнослужение, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо (Медиапроект "ОВД-Инфо" признано иностранным агентом)"*.

Как следует из письма Другаю Церковного суда Екатеринодарской и Кубанской епархии от 4 июня, суд установил, что апостольское правило "запрещает каждому духовному лицу покидать свою церковь и переходить на церковную службу в другую епархию", жить же в другой епархии в качестве мирянина "не возбраняется", следует из текста письма, которое опубликовал в своем ЖЖ 25 июня дьякон Андрей Кураев (Кураев Андрей Вячеславович признан иностранным агентом).

Суд указал, что священника четырежды вызывали в суд, но он не явился, и призвал его вернуться в пределы епархии. До этого ему запретили священнослужение, следует из текста.

Сам отец Другай, выступая в храме перед прихожанами, сказал, что причина его ухода - это несогласие с позицией РПЦ по вопросу военной операции на Украине, отказ читать предписанную патриархатом молитву "О святой Руси" и ставить на письме в поддержку лишенного в этом году сана московского протоиерея Алексия Уминского, также выступавшего против СВО, следует из видеозаписи, которую опубликовал Кураев. Он отметил, что возмущен случившимся  с Алексеем Навальным.

"Кавказский узел" также писал, что 28 декабря 2023 года стало известно, что архиепископ Российской православной церкви Виктор (Пивоваров) обвинен по уголовному делу о дискредитации армии. Поводом стала его статья с осуждением военной операции на Украине. Пивоваров связал свое уголовное дело с посланием верующим. В январе его дело поступило в Славянский горсуд. 8 апреля он был оштрафован на 150 тысяч рублей. Пивоваров заявил, что не признает себя виновным, но оспорить штраф отказался.

Ранее, в марте 2023 года, Славянский горсуд оштрафовал Пивоварова на 40 тысяч рублей по административной статье о дискредитации вооруженных сил. 29 марта 2023 года архиепископ подтвердил, что сказал во время проповеди в соборе слова, которые суд счел дискредитацией армии. Он решил не обжаловать решение суда.

Власти Славянска-на-Кубани обратились в суд с требованием обязать архиепископа Виктора Пивоварова, оштрафованного ранее по уголовному делу о дискредитации армии, снести Свято-Покровско-Тихоновский храм. По их данным, храм построен на земельном участке, выделенном для индивидуального жилищного строительства. Требование о сносе храма является продолжением преследований за позицию по отношению к властям, заявил архиепископ Российской православной церкви Виктор Пивоваров. По его словам, раньше храм посещало более сотни человек, теперь многие из них боятся приходить на богослужения.

Российская православная церковь (РосПЦ) - религиозное объединение неканонического православия русской традиции в России, Белоруссии, на Украине и в других странах, в основном на территории бывшего СССР. Не имеет евхаристического общения (совместного проведения литургий) с Московским патриархатом и ни с одной из поместных православных церквей, сообщает "Современная российская энциклопедия".

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Примечание:

Супруга блогера Андрея Мельникова из Анапы рассказала о допросе", "Краснодарец оштрафован за срыв плаката с буквой Z", "Адвентистка оштрафована за миссионерство в Кабардино-Балкарии".

Автор: "Кавказский узел"

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