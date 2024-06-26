26 июня 2024, 19:39

Источники сообщили об аресте братьев Омаровых

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Братья Омаровы, сыновья бывшего главы Сергокалинского района, арестованы в Махачкале по статье о мелком хулиганстве после атаки боевиков в Дагестане, сообщили источники.

Как писал "Кавказский узел", пять братьев Омаровых, сыновей бывшего главы Сергокалинского района Магомеда Омарова, участвовали в записи видеоролика, в котором попросили прощения у семей пострадавших за атаку боевиков в Дагестане. Глава района Сергокалинского района Магомед Омаров после атаки боевиков был исключен из "Единой России" и освобожден от должности, он арестован на 10 суток по административной статье о мелком хулиганстве. Сыновья Омарова, как и племянник, причастны к нападению боевиков, заявил глава Дагестана.

23 июня, в христианский праздник Дня Святой Троицы, в Дербенте произошло нападение боевиков на православный храм и синагогу, а в Махачкале - на Свято-Успенский кафедральный собор и на пост ДПС. В результате нападений погиб 21 человек, 46 пострадали. Среди погибших – священник дербентского храма Николай Котельников и охранник собора в Махачкале. Представитель Минздрава России сообщил, что к 26 июня в больницах остаются 19 пострадавших, шесть из них в тяжелом состоянии.

Председатель общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев в своем Telegram-канале проинформировал, что Советским районным судом Махачкалы арестованы пятеро братьев Омаровых на срок от 10 до 13 суток, не указав источник сведений.

По данным Telegram-канала "База", шестерых братьев Османа Омарова, участвовавшего в организации теракта в Дагестане, арестовали по административной статье о мелком хулиганстве, решения об этом вынесли Советский и Кировский районные суды Махачкалы. Омаровы получили от двух до 13 дней ареста.

На сайтах Советского и Кировского районных судов Махачкалы, Верховного суда Дагестана, республиканских управлений Следкома и МВД России к 19.39 мск не содержится информации об арестах Омаровых.

"Кавказским узлом" подготовлены справки "Нападения на церковь, синагоги и силовиков в Дагестане" и "Религиозный подтекст атак в ростовском СИЗО и в Дагестане".

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Примечание:

"Анонсированы дополнительные выплаты семьям убитых боевиками в Дагестане", "Атаки боевиков в Махачкале и Дербенте отпугнули туристов", "Махачкалинская епархия назвала неожиданными атаки боевиков на храмы".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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