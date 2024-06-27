"Они выполняют заказ": кто в Азербайджане поддержал принятие закона об иноагентах в Грузии

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В то время как алиевские силовики атакуют инакомыслие в своей стране, провластные азербайджанские средства массовой информации поддержали принятие закона «о прозрачности иностранного влияния» в Грузии, аналога закона об иноагентах. Несмотря на то, что этот закон прямо ущемляет права азербайджанской диаспоры в Грузии. Связано ли это с влиянием России или у властей Азербайджана свои резоны – разбирались журналисты журналисты Meydan TV.

Материал подготовлен на основе публикации "«Они выполняют заказ». Как и почему провластные СМИ Азербайджана поддержали принятие «русского закона» в Грузии", опубликованной сегодня на Meydan TV.

«Они выполняют заказ». Как и почему провластные СМИ Азербайджана поддержали принятие «русского закона» в Грузии

14 мая в Грузии был принят закон «о прозрачности иностранного влияния». Это вызвало серьезное недовольство не только внутри страны, но и за ее пределами. С 15 апреля в Тбилиси десятки тысяч людей выходили на акции против принятия закона, внесенного в парламент правящей партией “Грузинская мечта“. Дело в том, что закон объявляет все независимые от власти организации и медиа, в которых более 20% финансирования поступает из-за рубежа, “организациями, реализующими интересы иностранных держав“. Это практически полностью повторяет российский закон об “иноагентах“.

Против закона выступили и этнические азербайджанцы, и даже азербайджанские активисты, нашедшие себе прибежище в Грузии. При этом провластные азербайджанские медиа активно поддерживали законопроект. Meydan TV рассказывает - почему одни были против, а другие за.

“Это можно расценить как своего рода поддержку, оказываемую грузинским властям со стороны Азербайджана”

«Запад вмешивается в политический процесс в Грузии», «Секретная операция Запада в Грузии – Почему Тбилиси бросают в огонь?» , “Агенты Запада развязали войну в Тбилиси: принимают ли меры Россия и Турция?”, “Запад угрожает Тбилиси революцией”, “Тбилиси превращается в «поле боя»: протестующие планируют попытку переворота”, «Изгнанный из Кавказа Запад мстит? – Скрытые стороны игры, в которую втянули Грузию».

Вот заголовки лишь очень небольшой части материалов, которые публиковали на своей ютуб платформе в дни протестов в Грузии такие известные своим провластным курсом медиа.

Одной из первых, кто обратил внимание на подобные публикации стала этническая азербайджанка в Грузии, активистка Самира Байрамова, принимавшая активное участие в акциях против принятия закона. На своей странице в «Фейсбуке»* она опубликовала видео, на котором пытается протестовать против репортажа корреспондента одного из азербайджанских телеканалов. На видео Самира называет журналиста лжецом и провокатором и, обращаясь к азербайджанскому обществу, просит не верить тому, что он говорит. Согласно опубликованному Самирой видео, корреспондент говорит на камеру, что участники протестов в Грузии “действуют по указке Запада и финансируются Западом”.

По словам Самиры, это уже не первый случай, когда этот канал транслирует подобные предвзятые материалы. Поэтому она и решила высказать свои претензии корреспонденту в лицо:

“Вообще, как только начались эти протесты, мы регулярно следим за СМИ. С одной стороны, сами получаем информацию, а с другой стороны, интересно, как медиа освещают происходящие в Тбилиси события. Для нас это очень важно, особенно – для азербайджанской общины. Большинство из них не владеют грузинским языком и потому не осознают всю важность этих процессов, их значимость.

Таким вот образом я случайно наткнулась на материал (одного из азербайджанских провластных изданий, прим. "Кавказского узла"). В голове не укладывается, откуда столько агрессии, ненависти, сарказма. Если они не в курсе, мы можем объяснить, почему этот закон в Грузии называют “русским”, что означает Грузия для Запада, почему именно нацменьшинства хотят вступления Грузии в Евросоюз ("русский закон" - так оппозиционеры в Грузии называют новый закон, проводя аналогии с законом об иностранных агентах, который действует в России, - прим. “Кавказского узла”) ... Мы несколько раз уведомляли их об этом. Потом публично критиковали их. Но, к сожалению, они продолжали в том же духе”.

Директор информационного агентства Turan, медиа-эксперт Мехман Алиев в разговоре с Meydan TV, сказал, что азербайджанские телеканалы всегда очень активно освещают события на антизападную тематику и делают это с точки зрения интересов властей Азербайджана.

“Наше правительство в последнее время все больше занимает антизападную позицию и не скрывает этого. Поэтому, чтобы создать и поддерживать в обществе подобные настроения, они освещают события такого рода также с антизападных позиций. И, что вполне логично, поддерживают шаги, направленные против Запада других правительств. На самом деле это можно расценить как своего рода поддержку, оказываемую грузинским властям со стороны Азербайджана”.

С мнением о такой поддержке согласна и Самира Байрамова. Она считает, что, в силу дружественных отношений и стратегических связей с Грузией, азербайджанские СМИ также используются в стратегических целях со стороны азербайджанских властей:

“Наверное, это своего рода поддержка. Потому что у грузинских государственных телеканалов точно такой же нарратив. Они точно также занимаются провокацией и дезинформацией, искажают и выворачивают наизнанку суть событий”.

По словам Мехмана Алиева, азербайджанские СМИ, телеканалы – это рупоры пропаганды:

“Они контролируются властями и потому не могут и не станут распространять независимую, объективную и плюралистическую информацию. Они выполняют заказы. Теоретически, конечно, СМИ должны быть объективными, говорить правду, давать разные мнения. СМИ не должны вмешиваться в события, происходящие за рубежом и занимать чью-то сторону. Так должно быть в теории. Но, повторяю: наши медиа находятся под контролем, они выполняют заказ и действуют в рамках этого заказа, исходя из его содержания”.

“Это правительство не желает нашего развития”

Еще одна этническая азербайджанка, активистка и руководительница Гарачепского общественного центра Тозу Гюльмамедли считает, что принятие этого закона особенно сильно скажется на этнических меньшинствах в Грузии:

“10 лет назад, можно сказать, никто не говорил о наших потребностях. Наша молодежь нигде не была видна. А сегодня большинство молодых людей, рассказывающих о нуждах азербайджанской общины, большинство молодежи, которую можно назвать успешной, являются представителями НПО. Даже люди, входящие сейчас в правительство Грузии, включая депутатов парламента – все они выходцы из неправительственных организаций. И если сегодня у нас возникает какая-то проблема, если нарушаются наши права, мы опять же уповаем только на НПО. То есть, для меньшинств существование неправительственных организаций важно вдвойне. Мы здесь более уязвимы, наши права нарушаются больше. Из-за языкового и других барьеров. Поэтому НПО для нас жизненно необходимы”.

Этнический азербайджанец в Грузии, активист и журналист Джейхун Мухаммедли также против закона “О прозрачности иностранного влияния”:

“На данный момент именно европейские и международные организации играют роль в развитии проживающих в Грузии этнических азербайджанцев, молодежи. Грузинское правительство до сих ничего для этого не сделало. Будь то религиозные или национальные меньшинства, сегодня в регионах существует программа, в рамках которой адвокаты бесплатно защищают права людей, и, если нужно, вступают в противостояние с властями. И если на сегодняшний день есть пара-тройка активистов, чьи голоса слышны, то они являются воспитанниками именно этих организаций. Однозначно понимаешь, что это правительство не желает нашего развития. Будь то азербайджанец, армянин или русский, не важно, этот закон показывает, что система не хочет развития нацменьшинств”.

По мнению Тозу Гюльмамедли, публикуемая в азербайджанских СМИ предвзятая информация, в частности, о “русском законе”, может создать неверное впечатление у азербайджанской общины в Грузии. Так как, к сожалению, многие этнические азербайджанцы все еще плохо знают грузинский язык. К тому же у них меньше возможности получать информацию из альтернативных источников.

“На сегодняшний день 70-80% населения Грузии получает информацию по телевидению, и все телеканалы на грузинском языке, - говорит Тозу Гюльмамедли. - Достоверная информация доступна, преимущественно, в интернете, но доступ к интернету есть не у всех. Плюс, новостных сайтов, публикующих достоверную информацию, тоже довольно мало. Вот из-за всего этого уровень информированности азербайджанской общины о “русском законе” очень низкий”.

“Думаю, что не смогу чувствовать себя здесь свободно и комфортно”

Против закона выступили и активисты из Азербайджана, которые спасаясь от преследования азербайджанских властей, нашли себе убежище в Грузии. Один из них Лили Назаров.

В 2020 году Лили, выступавший против войны между Азербайджаном и Арменией, подвергся из-за этого давлению: получал угрозы в социальных сетях, его вызывали на допросы:

“2 ноября мне позвонили и вызвали в Госслужбу безопасности. 4 ноября я пошел туда с адвокатом. И там меня стали расспрашивать про каждый пост в соцсетях. Спрашивали: “почему ты выступаешь против войны?”, “чем тебе не нравится Ильхам Алиев?”. А я потерял во время войны и друзей, надежды. 99 процентов населения Азербайджана поддерживало войну. И вот это давление государства, испортившиеся личные отношения — все это привело к суицидальным мыслям. И уже после вызова в госслужбу безопасности, буквально через несколько дней - 7 ноября я покинул страну. И после этого ни разу не вернулся”.

Сочтя Грузию более безопасным местом, он переехал в Тбилиси. Лили принял активное участие в акциях протеста под лозунгом “Нет русскому закону” и говорит, что после принятия этого закона больше не чувствует себя в Грузии в безопасности.

“Я около двух лет живу и работаю в Грузии. Но уже подумываю уехать и отсюда тоже, потому что и здесь происходит поворот к авторитаризму. Принят закон об “иноагентах”, собираются принять закон об ЛГБТ**… Все это делает мое пребывание здесь опасным. Думаю, что не смогу чувствовать себя здесь свободно и комфортно”.

Лили отмечает, что тоже обратил внимание на освещение событий в Грузии провластными азербайджанскими медиа:

“Происходящие в Азербайджане на данный момент репрессии показывают, что они хотят полностью уничтожить само понятие свободы слова и свободных медиа в стране. Хотят управлять событиями, происходящими вокруг, в регионе, и показывать их в выгодной для себя форме. Поскольку свободных медиа в Азербайджане осталось мало, государственные СМИ хотят взять это на себя. Приезжают сюда и распространяют дезинформацию. Преследование независимых медиа наглядно демонстрирует, что правительство Азербайджана хочет полностью манипулировать информацией и доносить исключительно свою позицию”.

Чувствовать себя более уязвимым в Грузии Лили заставило принятие еще одного закона:

“Точно так же, как это было в России, сразу же после принятия закона об иноагентах в Грузии предложили принять анти-ЛГБТ закон. Эти два закона направлены против гражданского общества и ЛГБТК-сообщества. Ограничивая деятельность организаций, работающих с социально уязвимыми группами, правительство намерено управлять ими и их финансами, способствовать отчуждению ЛГБТК-сообщества, криминализировать его и изолировать от общества, заставить жить под постоянным давлением и угрозой”.

Закон в силе

Несмотря на то, что 18 мая президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила на закон вето, 28 мая парламент это вето обошел и 3 июня председатель парламента Шалва Папуашвили подписал закон. Таким образом скандальный закон “об иноагентах”, месяцами остававшийся поводом для протестов, вступил в силу.

А Лили Назаров сейчас ищет для себя более безопасную страну для проживания:

“Я здесь общаюсь с азербайджанскими, грузинскими и международными активистами. И на акции мы старались ходить вместе. Каждый день темой наших разговоров были происходящие события. А в последние недели при встрече мы, особенно, с азербайджанцами, пытаемся найти какой-то выход, придумать, куда нам теперь податься. Потому что этот закон нужен для того, чтобы управлять гражданским обществом, управлять капиталом гражданского общества, управлять тем, откуда оно финансируется и какую деятельность осуществляет”.

*деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

**ЛГБТ-движение признано в России экстремистским.

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