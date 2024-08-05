Кавказ за неделю: обзор главных событий с 29 июля по 4 августа

05 августа 2024, 09:01

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Обмен убийцы Хангошвили, крупный пожар в Азове, атаки беспилотников, преследование пацифистов и активистов на юге России, Репрессии в Азербайджане распространяются на Грузию, официальные данные о погибших на Украине уроженцах юга России - об этих событиях читайте в подготовленном «Кавказским узлом« обзоре основных событий на Кавказе за неделю, с 29 июля по 4 августа 2024 года.

Обмен убийцы Хангошвили

В обмене заключенных всего приняли участие 26 человек. Российская сторона в аэропорту Анкары передала 16 заключенных, США и другие западные страны - восемь заключенных, так же в списки по обмену вошли двое несовершеннолетних детей заключенных, которые возвращаются в Россию.

В число освобожденных российской стороной, помимо Олега Орлова*, Кевина Лика и Андрея Пивоварова, вошли Илья Яшин*, политик и журналист Владимир Кара-Мурза*, Александра Скочиленко, журналистка Алсу Курмашева, политики Лилия Чанышева, Ксения Фадеева, Владимир Останин, журналист Эван Гершкович, Пол Уилан и другие.

Пресс-служба Кремля сообщила, что Владимир Путин подписал указы о помиловании 13 из переданных зарубежным странам 16 человек. «Решение о подписании указов было принято с целью возвращения граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств», - говорится в сообщении на сайте Кремля.

В Россию вернулись восемь заключенных из других стран, в их числе Вадим Красиков, осужденный в Германии за убийство в Берлине чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. «Среди российских граждан, вернувшихся на Родину в результате обмена, есть отбывавший пожизненное наказание в ФРГ гражданин РФ, известный под фамилией Красиков», - проинформировало агентство ТАСС.

Крупный пожар в Азове

В Ростовской области на площади в пять тысяч квадратных метров горит склад автопокрышек. Власти сообщили об угрозе распространения огня на соседние объекты. Площадь пожара уже составила 5000 квадратных метров. «Есть угроза распространения на соседние объекты, в том числе на склад ГСМ», - сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Василий Голубев 4 августа в 18.20 мск.

К 19.25 мск на месте возгорания была объявлена локализация пожара. К этому момента к тушению были привлечены уже 112 человек и 33 единицы техники. По данным МЧС России, на место возгорания отправилась мобильная лаборатория для замера загрязнения воздуха, говорится в телеграм-канале ведомства. При этом о причинах пожара МЧС и местные власти пока не сообщают.

Атаки беспилотников

Власти Краснодара приняли решение выплачивать два миллиона рублей местным жителям, родственники которых погибли в результате атаки беспилотников. Краснодарцы, комментируя в Telegram это решение горадминистрации, призвали власти решать проблему посредством надлежащей обороны города, а не выплатой компенсаций.

Ночью территорию Ростовской области атаковали 55 беспилотников, запущенных со стороны Украине. В результате атаки жертв и пострадавших нет. Экстренные службы ликвидируют последствия в местах падения беспилотников, сообщил 3 августа в своем телеграм-канале губернатор региона Василий Голубев. В Морозовском районе введен режим ЧС, заявил он позднее. «С утра муниципальная рабочая группа приступила к подворовому обходу, чтобы оценить ущерб, нанесенный ночной воздушной атакой», - написал он. Зафиксированы «повреждения остекления» в нескольких социальных объектах, в том числе в школах и детских садах, а также в жилых домах и производственных помещениях, отметил глава региона. «Всем окажем помощь в восстановлении поврежденного имущества», - подчеркнул он. Режим чрезвычайной ситуации введен в 12.00 мск в границах Морозовска и хуторов Сибирьки и Вишневка Вольно-Донского сельского поселения.

Над территорией Краснодарского края и над Азовским морем сбито по одному беспилотнику, которые были запущены со стороны Украины, отчиталось в тот же день Минобороны РФ. Накануне в результате атаки беспилотника поврежден жилой дом в хуторе Ясени, жильцы эвакуированы в гостиницу, сообщил глава Староминского района. По данным Минобороны, в Краснодарском крае перехвачены четыре дрона.

По данным Минобороны, в Ростовской области ночью 31 июля был сбит дрон, запущенный со стороны Украины. «Перехвачены и уничтожены 11 БПЛА самолетного типа над Белгородской, четыре над Брянской, по одному БПЛА над Курской, Калужской, Ростовской областями и Республикой Крым», - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Преследование пацифистов и активистов на юге России

С 4 марта 2022 года в Кодексе об административных нарушениях России появилась статья 20.3.3, предусматривающая для граждан штраф за дискредитацию вооруженных сил. По этой статье привлекаются к ответственности, в том числе жители регионов Юга России, которые участвуют в пацифистских акциях, выступают с критикой в адрес военных и публикуют негативные комментарии в соцсетях. Повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Так в ходе рассмотрения дела судом в отношении блогера Харченко (признан иностранным агентом) избиралась мера пресечения в виде запрета определенных действий, однако обвинение и потерпевшие попросили суд ужесточить меру, ссылаясь на то, что подсудимый нарушал запрет на выезд из Геленджика. Городской суд поместил подсудимого под домашний арест, апелляционная инстанция сочла необходимым применить еще более суровую меру пресечения в виде содержания в следственном изоляторе.

Штраф по статье о дискредитации армии 62-летнему Рябчикову назначил Ленинский районный суд Краснодара. Дискредитацией российской армии суд счел его пост в социальной сети, опубликованный в апреле 2022 года. Там Рябчиков написал: «Я неоднократно говорил всем, с кем мог общаться, что я был и остаюсь пацифистом». Публикация, по состоянию на 03.30 мск 1 августа, по-прежнему доступна на странице историка. Согласно постановлению на сайте суда, Рябчиков в суде признал свою вину.

Центральный райсуд Сочи оштрафовал местную жительницу Ирину Кострову на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации армии. Поводом для составления протокола стало несколько постов в соцсети. Кострова признана виновной по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ, которая предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, указано в карточке дела на сайте суда. Подсудимая не признала вину, говорится в постановлении суда, прикрепленном к карточке дела.

Репрессии в Азербайджане распространяются на Грузию

Суд в Баку приговорил активиста партии Народного фронта Азербайджана Эльнура Гасанова к трем годам лишения свободы по делу о наркотиках, защита готовит жалобу на приговор. Сам Гасанов в последнем слове заявил, что его преследуют за критику дорожной полиции и руководства МВД.

Бывший дипломат Эмин Ибрагимов, который девятые сутки продолжает голодовку против незаконного ареста в следственном изоляторе, лишен медицинской помощи. Правозащитная организация «Линия защиты» признала его узником совести. Ранее Ибрагимов жаловался на ограничение его прав на телефонные разговоры и свидания, а также заявил об угрозах в СИЗО. Давления на Ибрагимова в СИЗО не оказывается, его права не нарушаются, заявила Пенитенциарная служба.

Бакинский апелляционный суд отказался удовлетворить жалобу на арест талышского исследователя Игбала Абилова. Сам Абилов отверг все обвинения. Абилов обвиняется в сотрудничестве со спецслужбами Армении. Отец Абилова заявил, что связи его сына с представителем Армении носили исключительно научный характер. Группа ученых из разных стран 31 июля попросила власти Азербайджана прекратить преследование коллеги.

Содержащийся в Бакинском СИЗО-1 директор издания Abzas Media Ульви Гасанли 31 июля опубликовал на этом ресурсе статью, в котором рассказал о пытках, применяемых в этом учреждении над заключенными. Гасанли делится своими наблюдениями в СИЗО после ареста. Он потребовал расследовать случаи пыток и наказать виновных. Пенитенциарная служба Азербайджана заявила, что не получала жалоб на пытки.

3 августа руководитель азербайджанского новостного сайта Azel.Tv Афган Садыгов был задержан в Тбилиси по ходатайству прокуратуры Азербайджана, требующей экстрадиции журналиста. Обвинения Афгану Садыгову в вымогательстве сфабрикованы, заявила его жена, журналистка Севиндж Садыгова. Сам Садыгов сообщил тбилисскому адвокату о своей невиновности. Однако тбилисский суд арестовал его на 2 месяца.

Власти Грузии отказались предоставить азербайджанскому активисту Автандилу Мамедову политическое убежище. Если апелляционный суд оставит в силе это решение, Мамедову грозит депортация в Азербайджан, где принято решение о его аресте.

Данные о погибших на Украине уроженцах юга России

Максим Коробков из Киквидзенского района убит в военной операции на Украине, сообщили представители властей. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 870 бойцов из Волгоградской области. Всего власти и силовики на 23.00 мск 4 августа сообщили о гибели на Украине не менее 4 632 жителей юга России, в том числе 2 241 жителей СКФО и 2 391 – ЮФО.

«Кавказский узел» ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов. В ряде регионов существует негласный запрет на публикацию таких данных.

В Дагестане озвучена гибель 974 человек, в Волгоградской области - 870, в Ростовской области – 516, в Краснодарском крае – 508, в Ставропольском крае – 459, в Астраханской области – 350, в Северной Осетии – 299, в Чечне - 202, в Кабардино-Балкарии – 157, в Калмыкии – 89, в Карачаево-Черкесии – 77, в Ингушетии – 73, в Адыгее – 58.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале «Кавказского узла» «Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев«, в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине. «Кавказский узел» также подвел итоги вооруженного конфликта за 2023 год «В СВО за 2 года погибло северокавказских силовиков уже в 4 раза больше, чем в конфликте на Северном Кавказе за последние 12 лет«.

Читайте «Кавказский узел» в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к «Кавказскому узлу» будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать «Кавказский узел» на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео «Кавказского узла» на YouTube и оставаться на связи в соцсетях «ВКонтакте« и «Одноклассники«. Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включены в реестр иностранных агентов

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России