Защита добилась перевода Эмина Ибрагимова в одиночную камеру

30 июля 2024, 14:48

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Бывший азербайджанский дипломат Эмин Ибрагимов, который седьмые сутки проводит голодовку в СИЗО, переведен в отдельную камеру, но медицинского наблюдения за ним не установлено, сообщил адвокат. Давления на Ибрагимова в СИЗО не оказывается, его права не нарушаются, заявила Пенитенциарная служба.

Как писал "Кавказский узел", активист, бывший дипломат Эмин Ибрагимов был задержан в Баку 22 июля по подозрению в ранении человека ножом. Ибрагимову предъявлены обвинения в умышленном нанесении тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений (статья 126.2.4) и хулиганстве (статья 221 Уголовного кодекса Азербайджана), сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Агиль Лаидж. Ибрагимов связал свое преследование с критикой в адрес властей Азербайджана и объявил голодовку в знак протеста против ареста. Защита подала апелляцию на арест. 29 июля апелляционный суд отказал бывшему дипломату Эмину Ибрагимову в освобождении из-под стражи. При этом он пожаловался на ограничение его прав на телефонные разговоры и свидания, а также заявил об угрозах в СИЗО.

Адвокат Бахруз Байрамов сегодня встретился с Ибрагимовым в Шувеланском СИЗО. "29 июля после заседания суда, по возвращению Эмина Ибрагимова в СИЗО, его перевели в одиночную камеру. В общем-то Эмина должны были изолировать сразу после объявления голодовки. Но в данной ситуации вывод его из камеры, переполненной заключенными, в основном рецидивистами, имеет важное значение для безопасности Ибрагимова. Дело в том, что их руками на Эмина оказывалось давление. Заключенных лишили телефонных разговоров, возможности курить, назвав им причиной этого голодовку Ибрагимова. И сокамерники оказывали на него давление, угрожали, чтобы он прекратил голодовку. Сейчас он уже не в окружении этих лиц", - рассказал адвокат.

По его словам, решен вопрос и со свиданиями с близкими. "Сегодня к Эмину на встречу пропустили его мать и брата. Очевидно, будет обеспечено его право и на телефонные разговоры", - отметил адвокат.

По его словам, на седьмой день голодовки Ибрагимов выглядел бледным и вялым. "Я предложил ему прекратить голодовку, поскольку не исчерпаны все правовые средства обжалования ареста и последующего прекращения уголовного преследования. Однако Эмин Ибрагимов заявил, что продолжит голодовку, пока его не освободят и не закроют уголовное дело. Он считает, что его преследуют за критику властей", - сказал адвокат.

Адвокат отметил, что защита подаст ходатайство об изменении меры пресечения на домашний арест.

В отделе общественных связей Пенитенциарной службы на запрос корреспондента "Кавказского узла" отметили, что Ибрагимов обратился с заявлением о начале им голодовки в знак протеста против ареста 28 июля. А 29 июля на основании обращения адвоката Агиля Лаиджа он был сопровожден в Бакинский апелляционный суд, а потом возвращен в СИЗО, и на основе его обращения были осуществлены предусмотренные законом меры, далее говорится в комментарии Пенитенциарной службы.

"Право Ибрагимова на встречи с близкими родственниками не ограничивалось, он использовал возможность на телефонные разговоры. А утверждение об оказании на него давления не отражает действительности. Так, он не подвергается со стороны персонала и заключенных давлению и пыткам, его права и законные интересы защищаются", - отметили в ведомстве.

Ранее директор Института политического менеджмента Азер Гасымлы рассказал, что Эмин Ибрагимов ушел с дипломатической службы "в знак протеста против фальсификации парламентских выборов 2020 года".

Ибрагимов перед задержанием и арестом написал ряд постов в социальной сети X в связи со II Шушинским Глобальным медиафорумом. Так, он прокомментировал пост форума, в котором утверждалось, что "II Шушинский глобальный медиа-форум является маяком для искателей истины". "Давайте вместе следовать за истиной, разоблачать дезинформацию!" — призвали организаторы форума. "Следуйте за правдой", — и это говорят те, кто создал диктатуру в стиле 1984 года (имеется в виду книга Оруэлла "1984", — прим. "Кавказского узла"). Они просто отвергают универсальность таких понятий, как права человека, свобода, верховенство закона, и заявляют, что у них есть своя собственная версия (оруэлловской) истины. Это основная идея этой глобальной конференции троллей", — написал он 20 июля.

Также Ибрагимов критически прокомментировал высказывание президента Ильхама Алиева на форуме о том, что в двусторонних отношениях Азербайджана с Россией не существует вопросов, которые требует своего решения. "Какие могут быть проблемы с прокси? Какие их (России) интересы не удовлетворяются, чтобы они выражали бы недовольство (Азербайджаном)?" — оставил он комментарий в тот же день.

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