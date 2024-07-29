Бывший дипломат Эмин Ибрагимов заявил об угрозах в СИЗО

29 июля 2024, 17:44

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В Азербайджане Апелляционный суд отказал бывшему дипломату Эмину Ибрагимову в освобождении из-под стражи. Несмотря на продолжающуюся шестые сутки голодовку Ибрагимову никакой медицинской помощи не оказывается, при этом он пожаловался на ограничение его прав на телефонные разговоры и свидания, а также заявил об угрозах в СИЗО, утверждает защита.

Как писал "Кавказский узел", активист, бывший дипломат Эмин Ибрагимов был задержан в Баку 22 июля по подозрению в ранении человека ножом. Ибрагимову предъявлены обвинения в умышленном нанесении тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений (статья 126.2.4) и хулиганстве (статья 221 Уголовного кодекса Азербайджана), сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Агиль Лаидж. Ибрагимов связал свое преследование с критикой в адрес властей Азербайджана и объявил голодовку в знак протеста против ареста. Защита подала апелляцию на арест.

В Бакинском апелляционном суде (БАС) сегодня состоялось рассмотрение жалобы на арест бывшего дипломата Эмина Ибрагимова.

"Мы, сторона защиты указали на отсутствие материальных и процессуальных оснований для заключения Эмина Ибрагимова под стражу. Следствие не представило достоверных доказательств того, что он нанес ножевое ранение «потерпевшему», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Бахруз Байрамов. - Эмина Ибрагимова задержали в многолюдном месте возле станции метро «Халглар достлугу». Там много камер видеонаблюдения – системы «Безопасный город», многочисленных торговых объектов, кафе. Но ни одного видеокадра не было представлено. Также ничего не сообщается о личности потерпевшего, кроме его имени и фамилии. С какой стати Ибрагимов должен был на него нападать? На самом деле, это «потерпевший» напал на Ибрагимова. Эмин считает, что против него была спланированная провокация".

По словам Байрамова, "там уже заранее были «скорая» и полицейские". "С другой стороны, Ибрагимов образованный человек, бывший дипломат, он дорожит своей репутацией и не станет скрываться от следствия. Но, к сожалению, суд не внял нашим доводам и отказал Ибрагимову в освобождении из-под стражи. Мы продолжим правовые шаги по изменению меры пресечения и будем подавать ходатайство о переводе его под домашний арест", - отметил защитник.

Ибрагимов написал ряд постов в связи со II Шушинским глобальном медиафорумом в социальной сети X. Так, он прокомментировал пост форума, в котором утверждалось, что "II Шушинский глобальный медиа-форум является маяком для искателей истины". "Давайте вместе следовать за истиной, разоблачать дезинформацию!" — призвали организаторы форума. "Следуйте за правдой", — и это говорят те, кто создал диктатуру в стиле 1984 года (имеется в виду книга Оруэлла "1984", — прим. "Кавказского узла"). Они просто отвергают универсальность таких понятий, как права человека, свобода, верховенство закона, и заявляют, что у них есть своя собственная версия (оруэлловской) истины. Это основная идея этой глобальной конференции троллей", — написал он 20 июля. Также Ибрагимов критически прокомментировал высказывание президента Ильхама Алиева на форуме о том, что в двусторонних отношениях Азербайджана с Россией не существует вопросов, которые требует своего решения. "Какие могут быть проблемы с прокси? Какие их (России) интересы не удовлетворяются, чтобы они выражали бы недовольство (Азербайджаном)?" - оставил он комментарий в тот же день.

Другой адвокат Ибрагимова Агиль Лаидж сфокусировал внимание на ограничении прав Ибрагимова, давлении и угрозах ему.

«Эмин Ибрагимов уже шестой день проводит голодовку в Шувеланском СИЗО-3 в знак протеста против необоснованного ареста. В связи с голодовкой на него оказывается давление со стороны руководства СИЗО. В то же время, по словам Эмина, ему угрожают сокамерники. Ибрагимова заключили в камеру, где более 10 заключенных, хотя она рассчитана на пять человек. При этом большинство из них - рецидивисты, обвиняемые по тяжким преступлениям. Их натравливают на Эмина, чтобы он прекратил голодовку. Однако Эмин продолжает голодовку и настойчив в своем намерении», - заявил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Лаидж.

По словам защитника, Ибрагимову запретили звонки по телефону и свидания с близкими. «Это неправомерно. Заключенный СИЗО имеет право дважды в неделю на телефонные звонки и четыре раза в месяц на свидания с близкими. Для ограничения этого прав должны быть веские, серьезные основания. Пока нам ничего подобного не представили», - сказал он.

Лаидж также указал, что несмотря шестые сутки голодовки Ибрагимова не изолировали и не оказывают медицинской помощи.

Сотрудник Бакинского апелляционного суда подтвердил, что жалоба Ибрагимова была отклонена.

В Пенитенциарной службе в конце рабочего дня 29 июля на телефонные звонки не отвечали.

Ранее директор Института политического менеджмента Азер Гасымлы рассказал, что Эмин Ибрагимов ушел с дипломатической службы "в знак протеста против фальсификации парламентских выборов 2020 года".

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