Эльнур Гасанов осужден на три года после смягчения обвинения

03 августа 2024, 00:32

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Суд в Баку приговорил активиста партии Народного фронта Азербайджана Эльнура Гасанова к трем годам лишения свободы по делу о наркотиках, защита готовит жалобу на приговор. Сам Гасанов в последнем слове заявил, что его преследуют за критику дорожной полиции и руководства МВД.

Как информировал "Кавказский узел", Эльнур Гасанов, жаловавшийся на пытки после задержания, 25 мая объявил сухую голодовку в знак протеста, поскольку не вошел в список помилованных президентом заключенных. На седьмые сутки он прекратил сухую голодовку в бакинском изоляторе по просьбе соратников, которые подали ходатайство об освобождении активиста под их поручительство. 14 июня в суде Гасанов рассказал, что был избит конвоирами в здании суда в день предыдущего заседания. 21 июня он предпринял в СИЗО попытку суицида, но врачи вовремя оказали ему помощь.

Эльнур Гасанов был задержан 28 ноября 2023 года в Баку и обвинен в хранении наркотиков. Это произошло после того, как он опубликовал в соцсети видеоролик с критикой дорожной полиции. Активист заявил о своей невиновности. В партии назвали дело Гасанова сфабрикованным, а его уголовное преследование – политически мотивированным. Правозащитники признали его политзаключенным.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям 2 августа завершился процесс по делу Гасанова. Прокурор, выступивший в начале заседания, предложил приговорить оппозиционера к шести годам и шести месяцам заключения по статье о незаконном обороте наркотиков с целью сбыта, но суд в итоге переквалифицировал обвинение на более мягкую статью, - о незаконном обороте наркотиков без цели сбыта, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Гасанова Немат Керимли.

Статья 234.4.3 УК Азербайджана, которую вменяли Гасанову первоначально, предусматривает от 5 до 12 лет лишения свободы, а статья 234.1-1, на которую было переквалифицировано дело, - от трех до восьми лет заключения. «Судья назначил минимально возможное наказание, три года лишения свободы. Однако для ни в чем не повинного человека – это очень большое наказание», - сказал адвокат.

Защита, с учетом невиновности Гасанова, просила суд вынести оправдательный приговор. По словам адвоката, при расследовании дела были допущены многочисленные нарушения.

«Все обвинение построено на показаниях двух полицейских, причем их показания полностью совпадают вплоть до точек и запятых. Это дает основания считать, что на предварительном следствии они просто подписались под подготовленными для них показаниями», - рассказал адвокат.

Доказательства против Гасанова были собраны с нарушением закона, подчеркнул Керимли. «Эльнура Гасанова обыскали после задержания уже в полиции. Согласно постановлению Пленума Верховного суда Азербайджана и прецедентным решениям ЕСПЧ, обыск должен проводиться сразу на месте задержания. Не допускается обыск подозреваемого, когда он уже находится под надзором полиции, это ставит под сомнения достоверность доказательств. Помимо того, следствие не представило доказательства утверждения, что на Гасанова поступила оперативная информация о наличии у него наркотиков. Вся поступающая оперативная информация должна фиксироваться в книге регистраций полиции, каждый лист в ней прошивается и туда постфактум невозможно вносить записи. Мы настаивали, чтобы полиция представила выписку из книги регистраций об оперативной информации на Гасанова, о это ходатайство не было удовлетворено. Мы убеждены, что такой информации не было, потому выписку из журнала не запросили», - сказал адвокат.

Гасанов после задержания под пытками был принужден к самооговору, напомнил защитник. «Когда ему избирали меру пресечения, он сказал об этом судье, но тот не направил в прокуратуру предписание о расследовании заявлений Гасанова. Уже после того, как к защите присоединился я, мы подали новое ходатайство и было начато расследование, однако прокуратура отказала в возбуждении уголовного дела по фактам пыток», - рассказал Керимли.

Сам Гасанов в последнем слове назвал обвинение по статье о наркотиках клеветой. «Эльнур сказал, что его арестовали за оппозиционные политические взгляды и за критику дорожной полиции из-за необоснованного присуждения ему штрафов. Каждый раз он готовил видеоматериалы о неправомерных действиях сотрудников дорожной полиции. Гасанов сказал, что потребовал отставки начальника государственной дорожной полиции и раскритиковал руководство МВД, после чего его арестовали», - отметил адвокат.

Гасанов также указал на несостоятельность выдвинутого против него обвинения. «Заявляя об обнаружении наркотиков следствие не установил их источник. По данным полиции, Гасанов «нашел наркотики на земле». Эльнур обратил внимание суда, что в Азербайджане по делам многих активистов, арестованных по схожим обвинениям, было написано, что они «нашли» наркотики на земле. Эльнур сказал, что «наркотики не растут в огороде, чтобы их находили на земле», - отметил адвокат, добавив, что защита готовит апелляцию на приговор.

Глава пресс-службы ПНФА Натиг Адилов заявил о политическом характере приговора. «Эльнура Гасанова приговорили к лишению свободы, несмотря на абсолютную невиновность. Они даже не учли, что его брат погиб в Карабахской войне, за Эльнура просили семьи павших бойцов», - сказал Адилов корреспонденту «Кавказского узла».

Сотрудник Бакинского суда по тяжким преступлениям подтвердил, что Гасанову вынесен приговор. Представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев.

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