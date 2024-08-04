Афган Садыгов арестован в Тбилиси на два месяца

04 августа 2024, 15:58

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Суд в Тбилиси отправил под арест журналиста Афгана Садыгова, задержанного по требованию прокуратуры Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 3 августа руководитель азербайджанского новостного сайта Azel.Tv Афган Садыгов был задержан в Тбилиси по ходатайству прокуратуры Азербайджана, требующей экстрадиции журналиста. Обвинения Афгану Садыгову в вымогательстве сфабрикованы, заявила его жена, журналистка Севиндж Садыгова. Сам Афган Садыгов сообщил тбилисскому адвокату о своей невиновности.

Афган Садыгов в декабре 2023 года переехал в Грузию вместе с семьей в связи с репрессиями против правозащитников, журналистов и активистов в Азербайджане. 17 июля грузинские пограничники не позволили Садыгову вылететь в Турцию, объяснив, что он может лишь вернуться в Азербайджан. Садыгов рассказал, что ему в Грузии уже поступали угрозы от "людей из Азербайджана".

Сегодня судья Кетеван Джачвадзе избрала Садыгову меру пресечения в виде ареста, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Афгана Садыгова Дито Нозадзе. "Суд удовлетворил ходатайство Азербайджана и грузинской прокуратуры и оставил Афгана Садыгова под стражей на два месяца", - сказал он, добавив, что дело об экстрадиции суд пока не рассматривал.

Прокурор Константин Церцвадзе заявил, что прокуратура посчитала необходимым запросить арест в качестве меры пресечения. "По двум эпизодам его обвиняют в вымогательстве, и этого достаточно, чтобы его арестовали", - сказал прокурор в эфире телеканала "Мтавари архи", который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

После возвращения в Азербайджан Афган Садыгов может быть убит за критику в адрес президента Ильхама Алиева, предположила Севиндж Садыгова. "Афгана дважды арестовывали, держали в подвале и даже применяли электрошок. Десять лет мы живем в аду. Я сама репортер и знаю, что говорю. Если Афгана вывезут в Азербайджан, его не только поймают, а убьют. Его сурово наказывают, я знаю, что его ждет. Он критикует Алиева за ту несправедливость, которая творится в стране", - сказала она в телесюжете.

Афган Садыгов в ноябре 2020 года был приговорен к семи годам заключения по делу о вымогательстве. По версии следствия, он и руководитель сайта Xəbərfakt.az Сакит Мурадов требовали от чиновников администрации Сумгаита 15 тысяч манатов (около 9 тысяч долларов) под угрозой публикации компрометирующих сведений. В мае 2022 года он был помилован. Севиндж Садыгова – репортер YouTube-проекта Azel.tv, она также неоднократно сталкивалась с давлением силовиков в Азербайджане.

"Это дело явно напоминает дело другого азербайджанского журналиста - Афгана Мухтарлы", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" юрист НПО Democracy Research Institute Анна Гахокидзе, добавив, что детально не знакома с делом Садыгова.

Напомним, 29 мая 2017 года журналиста Афгана Мухтарлы, эмигрировавшего в Грузию в 2014 году, похитили в центре Тбилиси и насильно перевезли в Баку. В январе 2018 года суд приговорил его к шести годам лишения свободы по обвинению в незаконном переходе границы, контрабанде и сопротивлении представителю власти. Что предшествовало похищению Мухтарлы и почему грузинские власти фактически закрыли глаза на этот инцидент, "Кавказский узел" рассказал в материале "Последние минуты Мухтарлы перед похищением – на карте Тбилиси".

С ноября 2023 года в Азербайджане прошла серия арестов журналистов независимых СМИ. В частности, арестованы шестеро сотрудников интернет-издания Abzas Media. Арестам подверглись и другие журналисты, в том числе учредитель Toplum TV Алескер Мамедли и три его сотрудника. 27 ноября 2023 года был задержан директор Kanal-13 Азиз Оруджев. Что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

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