Краснодарцев удивила идея властей о компенсациях за гибель в результате атаки дронов

04 августа 2024, 12:02

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Власти Краснодара приняли решение выплачивать два миллиона рублей местным жителям, родственники которых погибли в результате атаки беспилотников. Краснодарцы, комментируя в Telegram это решение горадминистрации, призвали власти решать проблему посредством надлежащей обороны города, а не выплатой компенсаций.

Как информировал "Кавказский узел", после начала спецоперации на Украине территория Краснодарского края регулярно подвергается атакам беспилотников, запущенных со стороны Украины. В частности, 3 августа над территорией Краснодарского края и над Азовским морем сбито по одному беспилотнику. 5 июля четверо взрослых и два ребенка пострадали в Приморско-Ахтарске в результате атаки беспилотников. 3 июля Минобороны отчиталось об уничтожении двух безэкипажных катеров во время ночной атаки на Новороссийск.

На решение гордумы Краснодара платить компенсации в размере 2 миллиона рублей в случае гибели местных жителей в результате атаки беспилотников обратил внимание местный активист Виталий Черкасов.

К членам семьи, которым полагается выплата, депутаты отнесли супругов, детей и родителей погибшего. Факт гибели будет подтверждаться постановлением из следственных органов, отметил Черкасов 3 августа в своем телеграм-канале.

Решение гордумы опубликовано на сайте администрации Краснодара. В документе сказано, что он вступает в силу со дня его опубликования на сайте администрации города. Документ датирован 18 июля.

Пост о том, что власти Краснодара приняли решение выплачивать жителям два миллиона рублей в случае гибели члена их семьи в результате атаки беспилотников, 3 августа опубликован в телеграм-канале "Туподар Краснодар", на который подписаны около 51,8 тысячи пользователей. На 12.00 мск этот пост набрал 231 отметку с реакцией пользователей и 53 комментария.

"Стоимость квартиры в три раза дороже и даже авто", – написала Марианна.

"Вот такова стоимость жизни", – отметил Sergei Virostkov.

"А предотвращать, оборонять и защищать мирное население никто не собирается?" – спросил Kurbansky.

"Какая трогательная забота о своих гражданах", – сыронизировала Елена.

"Спасибо, не нужны деньги! Пусть во семьях все будут живы, здоровы. А деньги заработаем. Пусть меньше чем 2 миллиона, за то целыми и невредимыми будем", – написала Вика.

"Этой ночью мощный рёв был, типа ракета летела. А может и транспортный военный самолёт. Интересно, вот пока что удается сбивать беспилотники и так далее, но ведь могут и не сбить", – отметил пользователь с ником Свои Люди.

"В развитых странах беспилотники используют для обработки посевов, отслеживания дорожной инфраструктуры, изменения метеоусловий, к примеру. Для развлечения детей. Это только в воспаленном мозгу и вашей ущербной программе они для убийства людей", – заявил Dmitriy Baranov.

"Сначала надо получить официальное подтверждение. От Следственного комитета", – предположила Светлана М.

"Всё это про продолжение, вроде – вот ждите увеличения таких ситуаций. Понятно, что закончится когда-то, но пока ощущение, что нет этой перспективы вовсе", – считает пользователь с ником GG.

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